Mala junta: otra socia de "la Tía" de Villa La Angostura fue castigada con una donación de $500 mil

El dinero será destinado al hospital de la ciudad cordillerana. La mujer investigada pudo acceder a una probation gracias a la ausencia de antecedentes penales.

"La Tía" de Villa La Angostura cayó presa en varias oportunidades en el marco de investigaciones por narcomenudeo.

Mientras una mujer ligada a Verónica “la Tía” Morales no pudo evitar una condena de prisión de cumplimiento efectivo, otras dos sospechosas lograron evitar un castigo severo. Una de las imputadas bajo sospecha era una de las hijas mayores de edad de Morales.

Los procesos contra las mujeres que estaban en la mira de la justicia federal por su presunta complicidad con “la Tía” se resolvieron durante este mes y forman parte de investigaciones que se desarrollaron en 2023 en la ciudad cordillerana de Villa La Angostura.

La justicia federal pudo avanzar en varios procesos en contra de mujeres ligadas a "la Tía".

Una de las sospechosas, de 32 años, enfrentó de manera inicial una situación procesal complicada debido a que el Ministerio Público Fiscal (MPF) la consideró coautora del delito de comercialización de estupefacientes. Sin embargo, a la hora de definir la causa en su contra, la parte acusadora evaluó que solo se le podía atribuir un grado de participación menor y donde el protagonismo mayor era de Morales. Las acciones investigativas en relación a la imputada determinaron que contactaba a compradores y que los derivaba a “la Tía”.

Asimismo, la imputada no registraba antecedentes penales. En este marco, la fiscalía y la defensa lograron llegar a un acuerdo para que la mujer sea beneficiada con una probation aunque se dispuso que haga una donación de medio millón de pesos a la cooperadora del hospital de Villa La Angostura. El dinero será descontado de una suma mayor que fue decomisada en su domicilio.

Finalmente, se dispuso que la mujer cumpla pautas de comportamiento durante el plazo de un año. Entre otros puntos, se acordó que informe cualquier cambio de domicilio y deberá someterse a un control periódico de los integrantes del organismo que hace un seguimiento de los presos y liberados.

allanamiento droga prefectura SMA.jpg

Otra situación que debió resolver la justicia federal fue la de una hija de Morales, de 19 años, quien también era investigada por infracción a la Ley 23.737. Sin embargo, en este caso, el trámite estuvo marcado por la celeridad debido a que la madre de la joven declaró que no estaba al tanto de sus vínculos con el narcomenudeo. “No participó ni estaba al tanto”, sentenció la conocida narco sobre su hija.

La joven no solo había sido imputada en el inicio de la causa en contra de su mamá sino que también debía cumplir pautas de conducta como presentaciones quincenales en un organismo de las fuerzas de seguridad y, la prohibición de salir del país.

Luego, ante los dichos de la principal acusada, la fiscalía resolvió no acusar a la joven y avanzar con un pedido de sobreseimiento.

El trámite se confirmó en las últimas semanas ante el TOF de esta capital que, por un lado, condenó a Morales a 5 años de cárcel efectiva y, por otro, sobreseyó a su hija.

Varias mujeres bajo sospecha

En total, tres mujeres ligadas a “la Tía” fueron investigadas por la justicia federal y solo una de ellas terminó con una condena efectiva de 4 años de prisión y el decomiso de un auto.

De igual modo, tanto Morales como la otra mujer condenada a prisión efectiva, fueron beneficiadas con el otorgamiento del arresto domiciliario.