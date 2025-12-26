Demoras en Ruta 7 por un choque entre un minibús petrolero y un auto

El accidente de tránsito ocurrió este viernes por la mañana en la zona del ex peaje. Recomiendan transitar con precaución.

La mañana de este viernes 26 de diciembre comenzó con demoras y dificultades para circular sobre la Ruta 7 , en Neuquén, a raíz de un nuevo siniestro vial. El incidente ocurrió en el tramo que atraviesa Centenario y estuvo involucrado un choque entre dos autos.

De acuerdo a lo relevado, el tramo afectado fue el sector del ex peaje de la Ruta 7. Debido a las complicaciones, las autoridades solicitaron extremar las medidas de precaución al transitar por la zona, en una jornada marcada por el retorno a la rutina tras las celebraciones de Navidad.

Según consignó el medio Centenario Digital, la dinámica ocurrió cuando la conductora de un auto Volkswagen Gol impactó a un minibus de una empresa petrolera, y a raíz de la colisión la mujer que manejaba el rodado particular resultó con un corte en el labio , mientras que los trabajadores petroleros no tuvieron heridas.

Fuertísimo choque y vuelco en Ruta 7: tres heridos en el Castro Rendón

Un impresionante accidente de tránsito en Centenario causó gran conmoción cerca de las 23:30 del martes a la altura del barrio La Comarca. El siniestro ocurrió en la Ruta 7 cuando por razones que se intentan establecer se produjeron cuatro choques y un vuelco por el cual tres personas tuvieron que ser trasladadas al hospital Castro Rendón.

De acuerdo a lo consignado por Centenario Digital, un Honda City en el que iban dos jóvenes con sentido hacia Neuquén impactó a un Chevrolet Cruze gris conducido por un hombre, quien terminó contra el guardarraíl. A su vez, esos autos impactaron a otro Chevrolet Cruze color blanco ocupado por un hombre y su hijo, ambos de Villa Regina.

Según testigos, y pericias, al parecer el primer auto habría realizado una mala maniobra de adelantamiento a gran velocidad que terminó en el múltiple impacto que podría haber terminado en una tragedia.

ruta 7 choque y vuelco

Un cuarto choque y vuelco en Ruta 7

Además, el siniestro vial involucró a un cuarto auto. Se trata de un Peugeot 208 conducido por un joven de Centenario que al parecer también manejaba a gran velocidad y se encontró con este último auto que chocó. Al maniobrar, el Peugeot realizó un trompo y lo terminó impactando. El City terminó volcando y quedó atravesado sobre la calzada.

El shock y los golpes fueron generalizados, pero quienes más sufrieron las consecuencias fueron el joven que conducía el tercer auto, dado que presentaba golpes en la cadera. Pero también, la joven que iba como acompañante sufrió lesiones y la incrustación en su espalda de los vidrios que estallaron. Por los cortes que tenía trascendió que no habría llevado colocado el cinturón de seguridad al momento del vuelco.

Afortunadamente, personal policial de Seguridad Metropolitana transitaba por el lugar cuando ocurrió el hecho, por lo que se detuvo a asistir a los accidentados. Luego arribaron efectivos de Tránsito Villa Obrera, Comisaría Quinta de Centenario, una dotación de bomberos voluntarios y dos ambulancias con personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN).

ruta 7 choque y vuelco

Los lesionados fueron trasladados al Hospital Castro Rendón, ambos estaban conscientes. Seguidamente, se solicitó una nueva ambulancia para llevar al conductor del Cruze blanco porque tenía la presión arterial elevada, un síntoma frecuente en los siniestros viales y además, en pacientes con múltiples stent. Además, su hijo relató que estaban regresando a Villa Regina y habían decidido volver por la Ruta 7 y no por la 151 hacia la 22 pensando que era más seguro. A la vista del choque, los nervios y el lamento fueron creciendo hasta el pico de presión alta.

En tanto, debido al choque, los autos quedaron ocupando la calzada por lo que personal de Tránsito Villa Obrera cortó el tránsito y lo desvió por la calle colectora mientras los policías realizaban las mediciones pertinentes para completar las pericias accidentológicas. Por su parte, la tarea de bomberos fue dar vuelta el Honda, con importantes daños materiales.

Cerca de la 1 de la madrugada, desde el hospital provincial de la capital neuquina se informó que los heridos estaban estables y fuera de peligro. En tanto, la circulación se reanudó una vez que el asfalto fue despejado de plásticos, vidrios y líquidos.