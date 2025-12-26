Designaron 56 nuevos cargos para el flamante Hospital de Buta Ranquil

En vísperas de Navidad, a través de los decretos 1.724, 1.725 y 1.753, el gobierno de Rolando Figueroa consolidó una de las mayores incorporaciones de personal de salud del año en Neuquén.

El Hospital "Enfermero Gabino Sagredo" de Buta Ranquil , en la Región Sanitaria Vaca Muerta, recibirá 56 nuevos cargos , una respuesta directa a la ampliación de servicios que ya funcionan: internación, guardia las 24 horas y sala de partos.

La incorporación incluye médicos generales, odontólogos, psicólogos y técnicos, además de 31 enfermeros y auxiliares, 6 choferes de ambulancia, 10 mucamas, 6 auxilios administrativos y 4 ayudantes de cocina . Es la estructura completa para sostener servicios que ya están operativos, pero que hasta ahora se sostenían con personal eventual.

Se trata de nuevos cargos fundamentales para desempeñarse en el nuevo hospital de la localidad del norte neuquino, donde se pasó de un centro sanitario a 800m2 a uno de más de 2.100m2.

En Neuquén

En el Hospital Castro Rendón de Neuquén capital fueron designados 18 nuevos trabajadores que ingresaron por concurso público, en su mayoría enfermeros y técnicos, para cubrir bajas por jubilaciones y renuncias. Ellas y ellos son: Denise Andrea Soler, Micaela Agustina Di Lauro, Triana Ayelén Krum, Rocío Belén Pineda, Celeste Marisa Hernández, Florencia Bedis Elgueta, Valeria Mariel Campos Pizarro, Iara del Sol Copes Cordero, Vanessa Elizabeth Rodríguez, Camila Luján Ríos Salinas, Florencia Agustina Roga, Ana Paula Díaz, Tamara Rocío González, Noelia Belén Ramos, Virginia Yaneth Mardones, Camila Andrea Inostroza Magnalardo, Alen Rayén Alejandra Paillalef y Leandro Ezequiel Huenchual.

Hospital Castro Rendon (5).JPG Maria Isabel sanchez

También se mejora la Unidad de Gestión Oncológica del Norte Neuquino (UGONN) que incorporó a Karem Carrera como mucama, y el Hospital Loncopué sumó a Milagros Vera como técnica acompañante terapéutica. Ambas venían trabajando como eventuales y ahora tienen estabilidad laboral.

Estas designaciones son resultado de una planificación estratégica que comenzó hace dos años: primero se ampliaron los servicios, luego se dimensionó el personal necesario mediante análisis estadísticos de demanda en cada zona y finalmente se abrieron los concursos. "Es parte de los avances de la gestión", dijo Regueiro.

¿Qué cambia? En Buta Ranquil, por ejemplo, la sala de partos ya funciona, pero ahora tendrá dos enfermeras más por turno. La guardia, que ya estaba las 24 horas, dejará de depender de personal trasladado desde otras localidades. En Loncopué, el área de salud mental contará con acompañamiento terapéutico estable por primera vez.

Cuatriciclos

Por otra parte, el ministro de Salud, Martín Regueiro, y la vicepresidenta primera a cargo de la Legislatura, Zulma Reina, entregaron 12 vehículos cuatriciclos para distribuir en la Región del Limay, del Pehuén, Alto Neuquén y de Los Lagos. Los mismos están destinados para los agentes sanitarios, mejorando la logística y la accesibilidad en zonas de difícil acceso como la cordillera. El acto se realizó en el Centro de Convenciones Domuyo de la ciudad de Neuquén.

“Para nosotros es muy lindo estar en este evento que tiene que ver con el acceso a la salud. Es dar herramientas para que ustedes, compañeros, puedan llegar a atender a nuestros pacientes”, expresó el titular de la cartera sanitaria, y destacó que con estos vehículos “Celso en Las Ovejas puede llegar a los puestos sanitarios, Celia puede darles respuesta a sus equipos de los centros de salud, y Claudia desde el Hospital de Picún ayudar a que lleguemos”.

En este sentido indicó que “entendemos que llegar es lo más importante” y “queremos que ustedes tengan las herramientas para visitar a las familias y dar respuesta; ya que las distancias son muy largas y los climas muchas veces son hostiles. Por eso es tan importante un medio de transporte”.