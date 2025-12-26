Más feriados: el Gobierno confirmó que habrá nuevos fines de semana largos en el 2026

En las últimas horas se oficializó los nuevos feriados con fines turísticos para el año 2026.

El Gobierno oficializó la lista de feriados para el 2026.

A menos de una semana de finalizar el año, el Gobierno Nacional anunció que habrá nuevos fines de semana largos para el 2026. En las últimas horas, se oficializó la lista de los nuevos feriados no laborables con fines turísticos para el año próximo. La medida fue publicada esta madrugada en la Resolución 164/2025 en el Boletín Oficial .

En el considerando de la resolución, las autoridades recordaron que el Gobierno tiene la facultad de “fijar anualmente hasta tres (3) días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes”, al hacer referencia a la Ley N° 27.399, que regula los días festivos nacionales.

La disposición, que comienza a regir desde el día posterior a su publicación, se suma a los feriados ya previstos en el artículo 7° de la ley.

proximo feriado finde largo El presidente Javier Milei firmó un decreto que permite trasladar los feriados nacionales que coincidan con días sábado o domingo.

De esta manera, se estableció que el lunes 23 de marzo, por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el viernes 10 de julio, previo al día de la Independencia y el lunes 7 de diciembre, en el marco de la Inmaculada Concepción, sean agregados como días no laborables adicionales.

Según detallaron, la decisión apunta a fomentar el turismo interno y facilitar la planificación de actividades comerciales y familiares en todo el país.

Así, las nuevas fechas fueron seleccionadas para generar fines de semana extralargos, puesto que dan lugar descansos de cuatro días consecutivos.

El calendario de feriados 2026

Enero

Jueves 1: Año Nuevo (feriado inamovible).

Febrero

Lunes 16 y martes 17: Carnaval (feriados inamovibles).

Marzo

Lunes 23: día no laborable con fines turísticos.

Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) que este año coincidirá con el Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).

Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se conmemora el 17, pero se trata de un feriado trasladable).

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (es considerado un feriado trasladable, pero no se modificaría la fecha este año).

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, que este año permanecería sin modificaciones al ser un lunes).

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (la fecha original es el viernes 20 de noviembre, pero se confirmó el traspaso para que haya un fin de semana largo).

Diciembre

Lunes 7: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25: Navidad (feriado inamovible).

Noticia en desarrollo.