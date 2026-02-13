Fecha confirmada: cuándo será el próximo fin de semana XL después de Carnaval

El Gobierno Nacional ya confirmó las fechas del nuevo feriado doble que habrá en el país.

Ya está confirmada la fecha del próximo fin de semana extra largo.

Este viernes será el inicio, para muchos, de un nuevo fin de semana extra largo en Argentina, donde habrá doble feriado por los festejos de Carnaval. Aunque muchos ya están pensando y planeando cuándo serán los próximos feriados.

Según el cronograma oficial de feriados, los festejos de Carnaval caen lunes 16 y martes 17 de febrero, generando un puente natural que, con una mínima gestión administrativa, puede transformarse en unas vacaciones de larga duración.

Según lo establecido, el lunes 16 y martes 17 de febrero fueron declarados feriados inamovibles , lo que impacta tanto en la organización laboral como en el turismo. Esto significa que no se trata de simples "días no laborables" (donde el empleador decide si se trabaja), sino de feriados nacionales con los mismos alcances legales que fechas patrias como el 25 de mayo o el 9 de julio.

Los feriados trasladables son aquellos que, con fines turísticos, pueden moverse al lunes previo o posterior.

ON - Carnaval Jujeño (36) copia.jpg

Así, el próximo feriado será doble, en el marco de los carnavales, conformando un fin de semana largo de cuatro días. Por lo tanto, para la mayoría de los trabajadores regirá el descanso obligatorio y, en caso de tener que prestar servicios, se deberá abonar la jornada doble, tal como establece la Ley de Contrato de Trabajo.

Cuándo será el próximo fin de semana largo después de Carnaval

Tras el fin de semana largo por Carnaval, muchos argentinos ya miran el calendario para organizar la próxima escapada. La combinación de fechas generará un nuevo fin de semana largo de cuatro días, ideal para viajar o descansar.

Se trata de los feriados por Semana Santa. La Iglesia Católica establece que comienza con el Domingo de Ramos y finaliza con el Domingo de Pascua, cuando se celebra la resurrección de Jesús.

Cuándo será el fin de semana largo de Semana Santa

-2 de abril: Jueves Santo

-3 de abril: Viernes Santo (feriado nacional)

-4 de abril: Sábado Santo

-5 de abril: Domingo de Pascua

La particularidad es que el 2 de abril, que la Iglesia marca como Jueves Santo, coincide con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, un feriado nacional inamovible en Argentina.

proximo feriado finde largo Los feriados trasladables son aquellos que, con fines turísticos, pueden moverse al lunes previo o posterior.

Habitualmente, el Jueves Santo es considerado día no laborable, lo que significa que cada empleador define si se trabaja o no. Sin embargo, al coincidir con un feriado nacional, en 2026 tendrá el carácter de feriado obligatorio.

De esta manera, el fin de semana largo quedará conformado por jueves 2, viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de abril, generando una de las pausas más extensas del primer semestre del año.

Calendario de todos los feriados del 2026