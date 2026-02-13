El pronóstico para este fin de semana largo en la ciudad cordillerana marca temperaturas bajas.

San Martín de los Andes: cómo estará el tiempo durante el finde largo de Carnaval

San Martín de los Andes recibe el fin de semana largo de Carnaval con un clima netamente otoñal. Quienes hayan elegido la cordillera para descansar deberán tener el abrigo a mano, ya que, según los últimos datos de la AIC y el Servicio Meteorológico, las temperaturas serán sensiblemente más bajas de lo esperado para esta época del año.

Para este sábado 14 de febrero , se confirma una jornada fresca y con nubosidad. La temperatura máxima no superará los 17°C , mientras que la mínima podría ubicarse cerca de los 0°C durante la madrugada.

Se espera que el viento del oeste aporte una sensación térmica aún menor.

San Martín de los Andes_postal.jpg

Cómo sigue el feriado

El domingo y el lunes habrá una leve recuperación, pero el ambiente seguirá siendo templado, lejos de las tardes de calor sofocante del valle:

Domingo 15: Se espera un cielo algo nublado con una máxima que rondará los 19°C . Será el mejor día para caminar por el centro o hacer algún sendero corto.

Lunes 16: La temperatura subirá un escalón más, llegando a los 21°C, pero con un aumento de la inestabilidad hacia la tarde noche.

Turismo vacaciones San Martin de los Andes Federico Soto

Martes 17: Para el cierre del Carnaval, el tiempo volverá a desmejorar. Se prevé un marcado descenso térmico con una máxima de 15°C, cielo cubierto y probabilidad de chaparrones aislados.

Recomendación para turistas

Si vas a circular por la Ruta de los Siete Lagos, recordá que con estas temperaturas y la humedad, la calzada puede estar resbaladiza en zonas de sombra.