Pronóstico en Las Grutas: ¿cómo estará el tiempo en el finde largo de Carnaval?

La AIC anticipa temperaturas que superarán los 30°C y el regreso de la inestabilidad. Conocé el reporte extendido.

Cómo estará el tiempo en el finde largo de Carnaval en Las Grutas

El fin de semana largo de Carnaval es, sin dudas, el momento más fuerte de la temporada de verano y miles de turistas ya se encuentran en la villa balnearia. Sin embargo, el pronóstico en Las Grutas para estos cuatro días presenta un escenario dividido : un arranque a puro sol y calor extremo, seguido por el ingreso de un frente que traerá tormentas y ráfagas intensas.

Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC ), habrá que estar muy atentos a la rotación del viento.

El inicio del feriado de Carnaval será ideal para quienes disfrutan de las temperaturas altas. Para el sábado 14 de febrero , la AIC pronostica una jornada a pleno sol con una temperatura máxima que alcanzará los 30°C . Será el día perfecto para aprovechar todas las bajadas, sin grandes complicaciones de viento durante el día.

No obstante, por la noche crecerá la inestabilidad lo que hará que el domingo 15 de febrero el termómetro pegará un salto importante. Se espera que la máxima apenas alcance los 21°C, marcado por la presencia de tormentas eléctricas y chaparrones aislados.

policia playa las grutas

Lunes de Carnaval: inestabilidad y descenso térmico

El lunes 16, feriado nacional, el tiempo en Las Grutas presentará un cambio de condiciones. El cielo estará mayormente cubierto con lluvias dispersas.

Sin embargo, según la AIC, la temperatura irá en ascenso, al igual que las ráfagas del viento del sector noreste que podrían alcanzar los 60 km/h.

las grutas panoramica Las Grutas, el segundo destino más elegido de Río Negro.

¿Cómo cierra el finde largo el martes?

Para el martes 17 de febrero, último día del fin de semana largo, el pronóstico indica una recuperación de las condiciones climáticas. La máxima volverá a subir hasta los 33°C, pero bajo condiciones de mucho viento. Según la AIC, seguirán las fuertes ráfagas provenientes del Noroeste.

Este factor es clave para quienes emprenden el regreso por las rutas de la región, ya que el viento fuerte puede afectar la estabilidad de los vehículos. Para los que se quedan, será un día de calor intenso pero con un ambiente muy ventoso en la zona de costa.