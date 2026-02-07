Vacaciones, mar y encuentro: adultos mayores viven una experiencia inolvidable en Las Grutas

Clases, paseos, juegos y descanso forman parte del programa municipal que permite a más de 300 abuelos viajar cada verano, muchos por primera vez.

Un nuevo contingente de adultos mayores de Cutral Co ya se encuentra disfrutando de una semana completa en Las Grutas , en el marco de un programa municipal que promueve el bienestar, el descanso y la inclusión social de las personas de la tercera edad. Se trata del segundo grupo que viaja este verano al balneario rionegrino, donde los abuelos y abuelas viven días colmados de actividades recreativas, contacto con el mar y momentos de encuentro.

Durante la estadía, los participantes realizan clases de respiración y estiramiento, actividad física adaptada, caminatas recreativas por la playa y tradicionales partidos de tejo, una de las propuestas más esperadas. Las jornadas combinan movimiento, recreación y espacios de socialización, en un entorno natural que para muchos representa una experiencia inédita.

El intendente Ramón Rioseco se hizo presente en Las Grutas para acompañar al contingente y compartir distintas actividades junto a los adultos mayores. Durante su visita, dialogó con los vecinos y vecinas que forman parte del viaje, escuchó sus experiencias y destacó la importancia de sostener políticas públicas orientadas al cuidado y la inclusión de los sectores más vulnerables.

adultos mayores de cutral co en las grutas

“Es un placer traer a los vecinos de la tercera edad, que ya hace 18 años que lo venimos haciendo de manera ininterrumpida. Más de 300 abuelos vienen todos los años a visitar Las Grutas y acá estamos, con una política pública de largo plazo que tiene que ver con poner el foco en el ser humano”, expresó Rioseco. En ese sentido, remarcó que “los niños, los jóvenes y la tercera edad son los más vulnerables, y es donde hay que poner todo el acento para que las políticas públicas tengan un verdadero sentido en la gestión de las instituciones”.

El programa, que se desarrolla año tras año, es coordinado por la dirección de la Tercera Edad del municipio. Su directora, Alicia Villar, acompaña personalmente a cada uno de los contingentes, garantizando la organización de las actividades, el cuidado integral de los participantes y el cumplimiento de los objetivos del viaje.

adultos mayores de cutral co en las grutas

Desde el área destacaron que para muchos adultos mayores esta iniciativa significa conocer el mar por primera vez, mientras que para otros implica volver a disfrutar de un espacio que despierta recuerdos, emociones y vivencias compartidas. “Es una experiencia que deja huellas, no solo por el paisaje, sino por el vínculo que se genera entre ellos y por el reconocimiento de sentirse incluidos y valorados”, señalaron.

Además del impacto recreativo, el viaje tiene un fuerte componente social y emocional. La posibilidad de salir de la rutina, compartir con pares y acceder a actividades pensadas especialmente para esta etapa de la vida contribuye de manera directa a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.

adultos mayores de cutral co en las grutas

Las imágenes del contingente caminando por la orilla del mar, participando de juegos y compartiendo almuerzos reflejan el espíritu del programa: disfrute, integración y acompañamiento. Con cupos completos en cada salida, la propuesta se consolida como una de las políticas públicas más sostenidas del municipio.

Desde el Ejecutivo municipal adelantaron que continuarán los viajes durante la temporada, reafirmando el compromiso de garantizar el acceso al descanso y la recreación como un derecho también para los adultos mayores.