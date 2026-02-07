Arrancan las clases en Neuquén: cuánto salen los útiles escolares para la vuelta al cole

En una recorrida por las librerías de la ciudad, recopilamos los valores de todo lo necesario para el regreso a las aulas de los estudiantes neuquinos.

A poco más de dos semanas del inicio del ciclo lectivo, previsto para el 25 de febrero, las librerías de Neuquén comienzan a sentir el pulso de una temporada escolar que, por ahora, avanza con cautela. Aunque todavía no se observa un movimiento masivo de compradores, comerciantes coinciden en que los precios se mantienen estables respecto al año pasado, con algunos productos incluso más baratos, y que el verdadero repunte se espera recién después del 15 de febrero, cuando las familias cuenten con los listados oficiales de útiles.

Un relevamiento por librerías de la ciudad permitió armar un panorama alentador en términos de valores, aunque atravesado por un contexto económico que obliga a comerciantes y consumidores a afinar estrategias: promociones, cuotas sin interés, descuentos por pago en efectivo y combos armados a medida aparecen como las principales herramientas para sostener las ventas.

En la Librería Lysa, su responsable Hugo Hernández explicó que durante los primeros días de febrero el movimiento es moderado. “Todavía estamos con agendas y planificadores. La gente viene más a mirar que a comprar, porque muchos aún no tienen el listado de la escuela. Los más previsores empezaron en diciembre”, señaló a LM Neuquén.

Uno de los datos que más destaca Hernández es la estabilidad de los precios. “No hubo aumentos respecto al año pasado. En algunos casos, incluso, los precios bajaron, especialmente en cuadernos”, afirmó. Esa previsibilidad les permitió mantener listados de precios exhibidos, algo que en otros contextos inflacionarios era difícil de sostener.

Precios

Entre los valores que se pueden encontrar en Lysa, los cuadernos tapa dura ABC rondan los $8.300, mientras que los cuadernos universitarios se ofrecen en promoción: tres por 10.000 pesos, o 4.000 pesos cada uno. “Hoy hay que apuntar a las promociones. Tenemos que estar codo a codo con el cliente, porque la situación está difícil y hay que aggiornarse”, sostuvo.

Otros precios de referencia incluyen lápices negros a 300 pesos, gomas de borrar a 400, boligoma a 1.600, plasticola a 1.500 y lápices de colores por 12 a 2.500 pesos. Las cartucheras con licencia alcanzan los 33.000 pesos, mientras que las carpetas licenciadas se ubican en 15.000 pesos. “Nosotros la calidad no la negociamos, los precios sí”, resumió Hernández.

Un escenario similar se observa en la Librería Dindón, donde Samuel, su responsable, describió un inicio de temporada lento. “Está bastante tranquilo todavía. Siempre esperamos el movimiento casi a último momento, a partir del 15. Enero fue muy malo en ventas”, reconoció.

En cuanto a precios, indicó que el aumento interanual fue de alrededor del 10% en algunos productos, aunque muchos artículos conservan valores del año pasado. “Hay cosas que siguen al mismo precio, y hoy ya no es tan beneficioso ir a Chile, así que estamos esperando que eso también influya y que no pase como el año pasado que muchos neuquinos se habían ido de vacaciones y habían comprado los útiles allá”, agregó.

Entre los valores relevados en Dindón se encuentran lápices de colores Filgo por 12 a 3.300 pesos, lápiz negro a 500, gomas a 1.000, tijeras a 4.500, fibras a 5.200 y cuadernos tapa dura número a 12.200 pesos. Las cartucheras básicas van desde 11.700 hasta 24.700 pesos, mientras que los cuadernos universitarios se consiguen por 6.500 pesos y las carpetas número 3 por 11.300.

Como incentivo, desde la librería destacaron la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés con tarjetas, y en algunos bancos hasta seis cuotas, una opción clave para muchas familias que deben afrontar el gasto escolar completo.

Por su parte, en Librería Alcorta, su titular Clara Martínez aseguró que la temporada escolar ya comenzó a sentirse. “Ya empezamos a vender y tenemos todo listo. Los precios no se han modificado como en otros años, y eso nos permite ofrecer buenos valores”, explicó.

En ese local, los lápices negros y gomas se consiguen desde 300 pesos, las carpetas desde 2.500, las tijeras a 1.500, los lápices de colores a 2.000 y las cartucheras desde 3.000 pesos. Además, ofrecen promociones y descuentos por pago en efectivo, una modalidad cada vez más elegida por los clientes.