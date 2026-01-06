Cómo están las rutas de Neuquén tras los incendios de Chubut

Desde Defensa Civil aclararon que la dirección de los vientos es dinámica y puede modificarse. El humo no llega con la misma intensidad a otras localidades.

A partir de los incendios forestales que se desataron en la zona cordillerana, los habitantes de la ciudad de Neuquén y de otras localidades ubicadas en la zona sur de la provincia comenzaron a notar la presencia de humo en el Alto Valle y las rutas .

Desde el gobierno de la provincia brindaron tranquilidad a la población y aclararon que el humo llegó a partir de los vientos que soplan con dirección sudeste, pero sin causar complicaciones ni problemas de transitabilidad en las rutas.

En diálogo con LM Neuquén, el Director Provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, explicó que no se registra ningún tipo de anomalía o condición problemática en la provincia a partir de la incidencia de las llamas que afectaron los bosques de Puerto Patriada, en Chubut, y otras zonas forestales de la cordillera. "El humo viene por el viento, no tenemos ningún punto de calor ni ningún incendio en la provincia", dijo en relación a la preocupación que generó la presencia de humo en la zona.

Desde el Parque Nacional Lanín informaron a los visitantes que "por el ingreso de viento oeste, vamos a estar con presencia de humo por los incendios forestales que se dan en Epuyén".

Sin embargo, el funcionario provincial explicó que el ingreso de humo es una condición normal que se generó a partir del viento que predomina desde el sudeste. Por eso, los vecinos de distintas regiones de la provincia notaron su presencia. El humo avanzó por la región sur, la región Limay, la comarca petrolera, algunos sectores de la zona centro e incluso la Confluencia, pero sin generar complicaciones de consideración.

Pese a que el viento sopla ahora desde el sudeste y arrastra el humo de los incendios forestales, las corrientes son dinámicas y se puede modificar su dirección en cualquier momento, Cruz indicó que "en media hora, una hora, puede pasar que cambia la dirección del viento y se modifica totalmente (el panorama)". "Hay una rotación permanente del viento", explicó.

Las rutas siguen habilitadas

Desde la Dirección de Defensa Civil mantienen comunicación permanente con los municipios y los responsables de las diferentes regiones de Neuquén. De este modo, Cruz pudo constatar que el humo que llegó por los vientos del sudeste no tuvo afectación en ningún territorio de la provincia

"No tenemos ningún tipo de interrupción de tránsito ni situación que presente una anomalía a partir de esto", sostuvo. El funcionario recordó, además, que el humo que llega a la zona también se ve afectado por la humedad, el calor y otras corrientes de aire, por lo que no llega en las mismas condiciones que se registran en la zona caliente de los incendios. Por lo tanto, no causa preocupación hasta el momento.

Piden precaución para circular por las rutas neuquinas por obras (2).jpg

"No hay ningún registro de afectación por el humo, ni en transitabilidad ni sectores poblados", dijo Cruz y aclaró que todas las rutas siguen habilitadas y operando en condiciones normales, ya que los incendios se encuentran en zonas alejadas de las áreas de tránsito de la provincia.

Sin embargo, el área sigue trabajando en contacto permanente con distintas zonas, con el objetivo de tener una alerta temprana en caso de que cambien las condiciones meteorológicas o algún suceso climática complique a la movilidad dentro de Neuquén.

Incendios Lago Hermoso, Cholila y Epuyén

En los últimos días, se informaron tres incendios forestales en la cordillera.

Un incendio forestal en Cholila mantiene en alerta a la Comarca Andina de Chubut y moviliza desde el domingo por la tarde a brigadistas y bomberos que trabajan para frenar el avance de las llamas. El foco se desarrolla al oeste de la localidad, en una zona rural conocida como Campo de Pérez, cerca del tramo que conecta Cholila con Villa Lago Rivadavia, donde las condiciones de calor y sequía complican el control del fuego. Según la información difundida por los equipos que intervienen en el operativo, el incendio se originó durante la tarde y, en el primer reporte oficial, se indicó que seguía fuera de control.

Incendios en Cholila Cholila, una zona de Chubut que suele ser afectada por los incendios forestales.

Otro incendio se desató esta semana en Puerto Patriada, que está ubicado en jurisdicción de El Hoyo, localidad que se encuentra en el límite con Río Negro. El intendente de esa ciudad, César Salamín, confirmó la pérdida de al menos diez viviendas y cuatro vehículos. Según informó Noticias del Bolsón, tras detectarse el foco inicial, alrededor de las 14:30, se puso en marcha un plan de acción que incluye la participación en terreno de unas 230 personas, entre combatientes y equipos de apoyo.

Además, un operativo del Parque Nacional Lanín logró detener un incendio forestal en Lago Hermoso, dentro del área de influencia del Parque Nacional Lanín. Dos cuadrillas del ICE Zona Sur, Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes, Bomberos Voluntarios de Villa Meliquina, una cuadrilla de la Provincia del Neuquén y el despliegue de medios aéreos trabajaron en las tareas de combate desde el aire.