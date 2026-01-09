El incendio de Puerto Patriada desde adentro: el relato del fotógrafo que registra el infierno del fuego

Maxi Jonas retrata la crudeza del fuego que avanza, quemando todo a su paso bajo un panorama desolador. Sus fotos y videos son impactantes.

El incendio forestal en la cordillera de Chubut deja imágenes difíciles de procesar. En las últimas horas, una de las miradas que mejor expuso esa crudeza fue la de Maxi Jonás , fotógrafo y realizador audiovisual chubutense, que se metió en la zona caliente para documentar el avance de las llamas, el trabajo de los brigadistas y el impacto emocional de una tragedia que ya lleva varios días.

En una de sus últimas publicaciones, Jonás advirtió: “El fuego acaba de cruzar la ruta 40 a la altura del balcón de Epuyén”, mientras el humo se comía el cielo y el incendio se expandía hacia otros sectores del bosque.

Jonás describió lo que significa cubrir el incendio desde el lugar, sin distancia posible y puso en palabras lo que sus fotos muestran sin necesidad de explicación: “Estar en el centro del fuego, sentir el ruido de las llamas, el calor, ver cómo se quema todo y cómo la gente corre por todos lados es muy angustiante”, dijo en sus rede sociales.

El fotógrafo aseguró que, por ser de la zona, el golpe es todavía más fuerte: “Uno que es de acá, que conoce la cordillera desde chico, ver cómo se pierde todo en segundos y con la velocidad que avanza el fuego te destruye. Uno es humano y es imposible no quebrarse”.

El desgarrador relato del incendio en Chubut

También remarcó que, pese a haber cubierto otros incendios, lo vivido ahora fue distinto: “He estado en situaciones límite, pero nunca vi algo así. Ver a brigadistas experimentados ponerse a llorar porque el fuego es inatajable cuando se levanta viento, te deja sin palabras”.

Las fotos: postales del incendio sin filtros

Entre las fotos que Maxi Jonás registró en la Comarca Andina hay una que impacta por la escala del desastre: la Ruta 40 aparece convertida en un corredor de emergencia, con un frente de llamas altísimo avanzando desde el bosque y una nube de humo densa, negra y naranja, que se traga el cielo.

En otra imagen, el fotógrafo captó un instante que resume la soledad y el cansancio del combate: un brigadista camina solo por una curva, sobre el asfalto vacío, con el humo cubriéndolo todo y las llamas encendidas a ambos lados.

Screenshot_1 El ataque al fuego desde el aire. Foto Mxi Jonas

También hay una postal aérea del operativo que muestra cómo se pelea el incendio desde arriba: un avión hidrante cruza el valle gris y suelta una descarga que se abre como abanico sobre la vegetación.

Screenshot_2 La angustia frente al infierno. Foto Maxi Jonas.

Quién es Maxi Jonás y por qué su mirada se volvió referencia

Maxi Jonás es un fotógrafo y realizador audiovisual de Chubut, con trabajo sostenido en la Patagonia y foco en naturaleza, vida silvestre y problemáticas ambientales. En los últimos meses, además, su nombre tomó dimensión internacional por un reconocimiento que recibió por un material grabado en la costa chubutense: ganó el premio Best Camerawork 2025 en los Global South Video News Awards, con una filmación sobre la llegada de ballenas a Puerto Madryn.

Sus imágenes y videos han sido utilizados por medios de comunicación, organizaciones ambientales y campañas de concientización, convirtiéndose en un material clave para mostrar realidades que muchas veces quedan fuera del alcance del público urbano.