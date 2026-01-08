Patagonia en llamas: el mapa de incendios que avanza sobre pueblos, bosques y turistas en pleno verano

Incendios activos en Chubut y focos bajo vigilancia en toda la cordillera patagónica configuran un verano crítico, con evacuados, pérdidas y causas bajo investigación.

Lago Verde es u área protegida con bosques milenarios en el Parque Nacional Los Alerces.

El fuego avanza en bosques y laderas e impide el tránsito en Ruta 40.

Los incendios en la Patagonia volvieron a ser las pesadillas más tenidas con una máxima alerta en el arranque de este verano 2026, con fuego descontrolado que avanzó sobre zonas pobladas, áreas naturales y destinos turísticos, en un contexto de sequía prolongada, altas temperaturas y vientos persistentes. La zona más complicada es la provincia de Chubut .

Hasta este jueves, el epicentro de la emergencia se concentraba en la Comarca Andina de Chubut , aunque el mapa del fuego se extiende, con distintos niveles de gravedad, a sectores de las provincias de Río Negro, Neuquén (solo con alertas y prevención) y Santa Cruz. Incluso con corte total de la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo - dispuesto por Vialidad Nacional - con extensión a la restricción para camiones entre Dina Huapi y El Bolsón .

El incendio más grave de la Patagonia se inició el 5 de enero en la zona de Puerto Patriada, un área turística y forestal ubicada sobre el lago Epuyén. Las primeras llamas se propagaron con rapidez debido a la vegetación seca, la topografía compleja y ráfagas de viento que superaron los 40 km/h en algunos momentos.

incendio puerto patriada El gran incendio en Puerto Patriada en el lago Epuyén en la provincia de Chubut.

Al 8 de enero, el fuego permanece activo, con frentes difíciles de contener y columnas de humo visibles a kilómetros. Se confirmaron evacuaciones preventivas y obligatorias, tanto de residentes como de turistas, ante el riesgo de que las llamas alcancen viviendas y campings.

Incendios en El Hoyo: el fuego amenaza zonas pobladas

Uno de los datos más sensibles es que la Justicia investiga un origen intencional, según lo manifestó el gobernador de Chubut Ignacio Torres, lo que reavivó el debate sobre los incendios provocados en zonas cordilleranas y la escasa prevención estructural.

Desde Puerto Patriada, el incendio avanzó hacia sectores rurales y forestales de la localidad de El Hoyo, uno de los puntos neurálgicos de la Comarca Andina. Allí, brigadistas, bomberos voluntarios y equipos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego trabajan de manera continua para defender viviendas y chacras.

Ya se quemaron 60 hectáreas en Epuyén, Chubut Ya se quemaron decenas de hectáreas en Epuyén.

El acceso dificultoso y el humo denso complican el combate terrestre, mientras que los aviones hidrantes y helicópteros operan de manera intermitente según las condiciones climáticas. El riesgo sigue siendo alto y las autoridades mantienen alerta máxima, con centros de evacuación activos.

Epuyén: evacuaciones y pérdidas materiales

La localidad de Epuyén es una de las más golpeadas por esta emergencia. El incendio avanzó sobre áreas cercanas al ejido urbano, lo que obligó a evacuaciones masivas y generó momentos de fuerte tensión entre vecinos. Las llamas llegaron hasta el Parque Nacional Los Alerces, donde hay especies de árboles milenarios, sobre todo en el sector de Lago Verde.

Además del impacto ambiental -con miles de hectáreas de bosque nativo afectadas- se registraron daños materiales, incluyendo viviendas, vehículos y emprendimientos turísticos. La prioridad sigue siendo evitar víctimas, mientras se intenta frenar el avance de las llamas hacia zonas más densamente pobladas.

Focos y alertas en la Patagonia

Si bien Chubut concentra la mayor gravedad, el mapa patagónico del fuego no se limita a la Comarca Andina. En Río Negro se mantiene focos controlados y otros bajo vigilancia, especialmente en áreas cordilleranas. Brigadas provinciales fueron enviadas como refuerzo a Chubut.

incendio lago verde Lago Verde es una área natural protegida en el Parque Nacional Los Alerces.

En Neuquén no hay grandes incendios activos, pero con alerta extrema por riesgo ígneo y operativos preventivos en parques y zonas rurales. En Santa Cruz, se reportaron incendios en áreas cercanas a parques nacionales, algunos contenidos, otros aún en monitoreo permanente.

El escenario climático es determinante por la falta de lluvias, temperaturas elevadas y vientos constantes. No hay pronóstico inmediato de precipitaciones significativas, lo que dificulta las tareas de control.

Pero el análisis va más allá del clima. La reiteración de incendios en zonas similares, muchas veces con indicios de intencionalidad, expone falencias estructurales.