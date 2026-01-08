Incendio en Chubut: las llamas amenazan a "El Abuelo", el segundo alerce más viejo del mundo

El fuego en los bosques avanzó hacia el Parque Nacional los Alerces. Ya son cinco los focos de incendio y crece la preocupación. Así está el lugar.

El incendio forestal que avanza dentro del Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, encendió todas las alarmas en la región, ya que las llamas amenazan a "El Abuelo", el segundo alerce más viejo del mundo.

La región registra cinco incendios con diferentes grados de avance, los cuales el gobernador Torres confirmó que fueron intencionales . En ese marco, se detalló que los focos de Lago Engaño, Cholila y El Turbio se encuentran controlados en aproximadamente un 90%. En tanto, permanecen activos los incendios en el Parque Los Alerces y en la localidad de El Hoyo.

El frente de fuego se encuentra a menos de cinco kilómetros de "El abuelo", el alerce milenario (uno de los árboles más antiguos del planeta) y muy próximo al glaciar Torrecillas, dos de los íconos naturales más valiosos, visitados y simbólicos de la Patagonia.

Entre todos los alerces, el Abuelo se destaca con sus 57 metros de alto e impresionantes 280 centímetros de diámetro. Es el segundo árbol certificado más longevo del planeta, detrás del Pinus Longaeva que se encuentra en los Estados Unidos.

"El Abuelo" se encuentra en el Brazo Norte del lago Menéndez, que se encuentra rodeado de fuego. Alrededor del 34% del bosque de alerce que existe en Argentina está dentro del Parque Nacional, en un ecosistema que forma parte de la Reserva de Biosfera Andino Norpatagónica, integrada, además, por los Parques Nacionales Lago Puelo, Nahuel Huapi, Los Arrayanes y Lanín.

Según reveló A24, el fuego actualmente avanza y se encontraría a unos 5 kilómetros de su ubicación, una distancia que mantiene en alerta máxima a las autoridades ambientales y a los equipos que combaten el siniestro. La persistencia del fuego expone debilidades estructurales en la prevención, combate y gestión de incendios forestales, transformando un evento natural en una amenaza prolongada y peligrosa.

El riesgo que hoy enfrenta el Parque Nacional Los Alerces no es menor ni circunstancial. El daño sobre el Alerce Milenario o el glaciar Torrecillas significaría una pérdida incalculable para Chubut, para la Argentina y para las futuras generaciones. Cuando el fuego avanza sobre símbolos de este valor, ya no hay margen para la indiferencia ni la improvisación.

Este ejemplar de alerce es un monumento natural vivo: tiene unos 2.600 años, casi 60 metros de altura y más de 2 metros de diámetro. Por su fragilidad y valor ecológico, no está permitido tocarlo, una medida clave para su preservación

No es un ejemplar misterioso perdido en un lugar oculto. Si bien se encuentra en un lugar agreste de tierra virgen, el sitio donde se levanta es de fácil acceso y cada año, decenas de miles de turistas locales y de los más diversos lugares del planeta hacen la excursión para encontrarse con este árbol que tiene más años que la era cristiana.

La antigüedad de los árboles se calcula contando la cantidad de anillos en su tronco. Cada año, dos anillos nuevos aparecen en su madera, uno en primavera y otro en otoño. El mecanismo que se utiliza es realizar una perforación hasta el centro del tronco y extraer una delgadísima varilla de madera que sirve de muestra, sin producirle daños al ejemplar.

Así se logró establecer que el Alerce Abuelo de Esquel tiene más de 2.600 años, que convivió, por ejemplo, con 10 generaciones de arrayanes; 400 generaciones de cóndores y 87 generaciones de huemules, y que sobrevivió al cambio climático, protegido por la cordillera de Los Andes, y un bosque prácticamente inexplorado.