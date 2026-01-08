Extienden el corte en Ruta 40, mientras sigue el dramático combate de las llamas

Testimonios desgarradores de vecinos cercanos a El Maitén que hacen cortafuegos. Al corte total de Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo, Vialidad Nacional restringió el paso de camiones entre Dina Huapi y El Bolsón.

El fuego desatado en Puerto Patriada continúa generando un fuerte impacto en la circulación vial de la región. Vialidad Nacional informó esta tarde que se dispuso la restricción de circulación para camiones en la Ruta Nacional 40 , en el tramo que une Dina Huapi y El Bolsón .

La medida fue tomada debido a la acumulación de vehículos de gran porte en zonas cercanas a los incendios que afectan a la provincia de Chubut .

Esta tarde, además, el organismo había dispuesto el corte total de calzada entre el tramo que une Epuyén y El Hoyo , ante el avance del incendio forestal iniciado en la zona de Puerto Patriada. Según se informó oficialmente, la restricción para camiones se mantendrá hasta que se levante el cierre total de la Ruta 40 en ese sector crítico de la cordillera.

image

De acuerdo al esquema de desvíos establecido por Vialidad, los vehículos que se dirigen hacia el sur deberán tomar la Ruta Nacional 23 a la altura de Dina Huapi, continuar hacia la Ruta Nacional 3 y luego retomar por la Ruta Nacional 25 para volver a conectar con la zona cordillerana.

Las autoridades solicitaron respetar estrictamente las indicaciones del personal presente en la calzada, utilizar correctamente los espacios de adelantamiento y verificar el uso del cinturón de seguridad por parte de todos los ocupantes del vehículo.

Informe - Incendios Puerto Patriada

El escenario se agrava en un contexto donde el incendio continúa activo y fuera de control. Tal como se informó, el fuego avanza por el faldeo del cerro Pirque en dirección al sector de El Pedregoso, con llamas muy próximas a la calzada de la Ruta 40, lo que obligó a despejar completamente el tramo entre Epuyén y El Hoyo para permitir el trabajo de brigadistas y evitar riesgos para automovilistas y transportistas.

Testimonios desgarradores

A este grave panorama se suman testimonios de residentes de la zona, que describen una situación crítica. Vecinos señalaron que el incendio “parece un volcán”, con el fuego alcanzando sectores cercanos a la ruta, provocando evacuaciones preventivas, afectando viviendas y generando preocupación. También advirtieron que el frente ígneo habría cruzado hacia zonas de bosque nativo, mientras que en parajes cercanos a El Maitén se organizan cortafuegos comunitarios ante el avance de las llamas.

Además, los residentes alertaron sobre largas filas de vehículos para cargar combustible en distintas localidades de la región, una situación agravada por cortes de energía eléctrica y la alta demanda de nafta y gasoil para el funcionamiento de motosierras y motobombas, herramientas clave en el combate del fuego.

Las autoridades reiteraron el pedido de no circular por las zonas afectadas, mantenerse informados a través de canales oficiales y extremar las precauciones, ya que el comportamiento del fuego puede cambiar de manera repentina según el viento y las condiciones climáticas. Mientras tanto, los equipos de emergencia continúan trabajando contrarreloj para contener el incendio y proteger a las comunidades de la Comarca Andina.