Corte total de la Ruta 40 por el avance del fuego originado en Puerto Patriada

Las dimensiones de las llamas obligaron a interrumpir el tránsito entre el Puente Salamín y Epuyén. Rige una máxima alerta en la Comarca Andina.

El avance del incendio forestal iniciado en la zona de Puerto Patriada obligó este jueves por la tarde a interrumpir totalmente el tránsito en la Ruta Nacional 40 , en el tramo comprendido entre Epuyén y El Hoyo . Las llamas avanzan por el faldeo del cerro Pirque en dirección al sector de El Pedregoso y se encuentran muy próximas a la calzada , lo que representa un riesgo directo para automovilistas, transportistas y brigadistas que trabajan en el lugar. Ante este escenario, se resolvió despejar completamente la traza para facilitar el operativo de emergencia y evitar accidentes.

Desde la Municipalidad de El Hoyo confirmaron que el corte se dispuso en horas de la tarde, mientras que Vialidad Nacional emitió un comunicado oficial de transitabilidad informando que a las 17:50 horas del jueves 8 de enero se estableció la circulación restringida para todo tipo de vehículos, de manera preventiva y hasta nuevo aviso , por la proximidad del incendio forestal a la ruta.

Las autoridades solicitaron no circular por la zona afectada , respetar las indicaciones del personal de seguridad y mantenerse informados a través de los canales oficiales, ya que la evolución del fuego y las condiciones climáticas pueden modificar el escenario en cuestión de minutos.

El avance del fuego obligó el corte total de la Ruta Nacional 40.

El incendio continúa activo y fuera de control, con un frente de avance que mantiene en vilo a las localidades de la región. Vecinos, turistas y transportistas fueron advertidos sobre la necesidad de extremar las precauciones y evaluar rutas alternativas, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando para contener el fuego y resguardar a la población.

Incendio Chubut

El incendio forestal se originó el lunes 5 de enero de 2026 en la zona de Puerto Patriada, en cercanías del lago Epuyén. Desde ese momento, el fuego avanzó de manera sostenida sobre sectores de monte y faldeos, impulsado por las altas temperaturas, la vegetación seca y las condiciones cambiantes del viento, hasta aproximarse peligrosamente a la traza de la Ruta Nacional 40 y a zonas pobladas, lo que derivó en el despliegue de un amplio operativo de emergencia y en la decisión de cortar preventivamente el tránsito por razones de seguridad.

Confirman que el incendio en Chubut fue intencional

En las últimas horas, la Justicia confirmó que el incendio fue intencional. La información fue comunicada por el gobernador Ignacio Torres. El mandatario explicó que habló con el fiscal interviniente y que la investigación ya tiene certezas sobre el origen deliberado del foco, iniciado en un punto y momento “estratégicos”, con alta presencia de familias y turistas.

De acuerdo con lo informado por Torres, la confirmación llegó tras el contacto con la Fiscalía, que investiga el hecho y determinó que el fuego no se inició por causas accidentales. El gobernador sostuvo que el punto elegido y el horario del inicio elevaron el riesgo porque en la zona había gran cantidad de visitantes y existía la posibilidad de que el incendio comprometiera el único camino de salida del área turística.

En ese marco, el mandatario afirmó que buscarán identificar a los responsables y que la causa avanzará hasta las últimas consecuencias, mientras se mantiene como prioridad el control del incendio y la protección de la población.