Video: el milagroso rescate de un perro encadenado en medio de los incendios en Chubut

El animal apareció en medio de un paisaje arrasado por las llamas con la casa prácticamente consumida.

En medio del incendio forestal que arrasa Puerto Patriada , en la zona de El Hoyo (Chubut) , una escena se volvió símbolo en pleno operativo: brigadistas rescataron a un perro que había quedado encadenado dentro de una vivienda alcanzada por el fuego.

El animal apareció en medio de un paisaje arrasado por las llamas con la casa prácticamente consumida. Los combatientes lo encontraron exhausto, deshidratado y rodeado de cenizas , todavía atado y asustado. En ese momento, el rescate fue tan urgente como preciso: le dieron agua, lo mojaron para bajarle la temperatura corporal y lo retiraron del área antes de que el frente de llamas volviera a cambiar de dirección.

El episodio ocurrió mientras el incendio seguía activo y obligaba a trabajar contra reloj en distintos frentes. En ese contexto, los brigadistas no solo concentraron esfuerzos en frenar el fuego y defender viviendas: también buscaron auxiliar a animales atrapados en medio de la emergencia.

Según se puede ver en el video que se viralizó, el perro había sobrevivido casi de manera milagrosa, pese a que la vivienda donde se encontraba fue alcanzada por las llamas. La escena, repetida luego en redes y grupos vecinales, generó conmoción porque expone una cara menos visible de los incendios: animales que quedan sin posibilidad de escapar y dependen por completo de la intervención humana.

El fuego se mantiene y ya consumió 2.000 hectáreas

El incendio de Puerto Patriada se inició el lunes 5 de enero, alrededor de las 15 horas, a pocos metros del acceso al balneario. De acuerdo con lo informado, las primeras pericias indican que el foco habría sido provocado de manera intencional mediante el uso de líquidos acelerantes, un dato que ahora quedó bajo investigación de la Fiscalía.

Es por eso que este miércoles el gobernador Ignacio “Nacho” Torres y el ministro del Interior, Diego Santilli, informaron que se ofrecerá una recompensa de $50 millones para quien aporte datos que permitan identificar a los responsables del incendio.

El avance de las llamas derivó en un incendio de interfase de grandes proporciones, con impacto sobre áreas vinculadas a El Hoyo y Epuyén. En el momento en que comenzó el fuego, se encontraban más de 3.000 turistas alojados en campings y complejos del balneario, uno de los puntos más elegidos de la Comarca Andina durante el verano.

Hasta el último reporte del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) del Chubut, las llamas ya consumieron unas 2.000 hectáreas y provocó daños de gran magnitud: destrucción de viviendas, galpones, maquinaria, plantaciones productivas, animales y reservorios de agua. La combinación de bosque nativo, coníferas, matorrales y pastizales secos generó una carga de combustible que facilitó la propagación rápida.

Cómo sigue el operativo con el avión hidrante más grande de Latinoamérica

Mientras el fuego continuaba activo, el despliegue se reforzó con recursos en tierra y en el aire. En el lugar trabajan seis medios aéreos y más de 120 combatientes en terreno, según los partes difundidos, con tareas que incluyen ataque directo, enfriamiento de puntos calientes y defensa de estructuras.

Además, en el marco del combate se incorporó el Boeing 737 FireLiner, señalado como el avión hidrante más grande de Latinoamérica, que se sumó de manera inmediata a las tareas para contener el incendio en Puerto Patriada.