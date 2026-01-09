Una llamada y combustible en el lugar, las claves de la investigación sobre el incendio en Puerto Patriada

La Fiscalía de Lago Puelo detectó indicios y sumó peritos de la Policía Federal. El gobernador Ignacio Torres habló de la intencionalidad.

La investigación por el incendio forestal en Puerto Patriada , en jurisdicción de El Hoyo (Chubut) , sumó en las últimas horas nuevos elementos que refuerzan la hipótesis de intencionalidad : una llamada previa que anticipó el hecho, rastros de combustible en el suelo del foco inicial y la sospecha de un posible foco simultáneo a pocos metros.

Lo que está claro hasta ahora es que el fuego se inició el lunes 5 de enero alrededor de las 15 , a unos 300 metros del camino de acceso a Puerto Patriada, en un momento en el que había más de 3.000 turistas alojados en campings y complejos del balneario.

Una llamada antes del fuego y el rastreo de antenas

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, aportó un dato que la Justicia ahora evalúa como clave: afirmó que, antes de que se iniciara el incendio, la brigada recibió un llamado en que el alertaban sobre la intencionalidad en prender fuego esa zona de la Comarca Andina.

“Poco antes de iniciarse, la brigada recibió un llamado en el que dijeron que iban a prender fuego Puerto Patriada. Eso se suma al combustible, el horario en el que se hizo, donde había muchísima gente, muchos turistas disfrutando de la costa del lago. Va mucho más allá de una simple contravención. Se quiso hacer el mayor daño posible y se puso en riesgo muchísimas vidas”, remarcó el mandatario, en diálogo con La Red.

incendios chubut Vialidad Nacional informó la restricción de circulación en la Ruta Nacional 40.

Torres agregó que ahora lo que se intenta es rastrear esa llamada, que puede ser clave para intentar dar con quienes originaron el desastre: “Hay indicios por el rastreo de las antenas y demás. Como soy muy crítico de la Justicia Federal, tengo que decir que la Justicia de Chubut está trabajando bien. Hay un enfoque distinto, donde no están relativizando el hecho, sino que se sostiene que es un hecho grave y que puso en riesgo la vida de muchísimos chubutenses”, remarcó.

En paralelo, el Ministerio Público Fiscal dispuso medidas para reunir evidencia científica y testimonial, con intervención de la Brigada de Investigaciones de Lago Puelo, la comisaría de El Hoyo y el Gabinete de Criminalística, además del análisis de registros y comunicaciones en la zona.

mapa incendios forestales chubut

Luego El gobernador habló de grupos que podrían estar detrás de estos incendios y que ya estuvieron en la mira de la Justicia: “La verdad que es muy difícil analizar la cabeza de esta gente. Son marginales. A muchos los hemos denunciado, fueron condenados y estuvieron presos. En este momento uno de los condenados por la última toma, por ejemplo, del Parque Nacional Los Alerces, que también fue imputado por el incendio, estuvo solamente 6 meses preso, y ahora está caminando entre todos los chubutenses de bien, habiendo cumplido una pena totalmente irrisoria”, señaló.

Combustible en el suelo y la sospecha de un foco simultáneo

Además de las llamadas intimidatorias, en las últimas horas la fiscal Débora Barrionuevo informó que en el lugar del incendio se detectó presencia de combustible en el suelo, que podría ser nafta, aceite o gasoil.

La Fiscalía consideró que hay elementos suficientes para presumir intervención humana deliberada y descartó la hipótesis de un desperfecto eléctrico que se había barajado inicialmente.

La funcionaria también explicó que en el área no hay cámaras de seguridad, aunque recibieron filmaciones con drones aportadas por personas de la zona que ahora se analizan.