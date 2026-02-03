Se incendió el Tren de las Sierras: más de 100 pasajeros fueron evacuados

120 personas iban a bordo cuando todo comenzó a prenderse fuego y se vivieron momentos de tensión. Por qué decidieron iniciar una investigación.

La formación se encontraba en pleno servicio al momento del incidente y transportaba pasajeros con normalidad.

Momentos de temor vivieron los pasajeros de dos vagones del Tren de las Sierras en Córdoba , cuando se produjo un incendio en pleno trayecto entre Cosquín y La Calera.

Esta situación alteró la rutina de un viaj e que parecía transcurrir con normalidad. El incidente movilizó a bomberos, fuerzas de seguridad y autoridades provinciales, generando escenas de tensión en la estación ferroviaria de La Calera.

Medios locales revelaron que alrededor de 120 personas fueron evacuadas de los vagones afectados y de los coches contiguos , sin que se registren víctimas fatales.

Más de 100 pasajeros fueron evacuados tras el incendio de dos vagones del Tren de las Sierras

El hecho ocurrió aproximadamente poco antes de las 20 horas del lunes, en la intersección de las calles Rivadavia y San Martín, en pleno centro de La Calera, cuando el convoy se aproximaba a la estación local. El fuego recién pudo ser apagado aproximadamente dos horas y media después, según informaron los bomberos.

Los pasajeros evacuados lograron descender de los vagones con ayuda de los equipos de emergencia y la colaboración mutua entre ambos. Según el relatos de viajeros, la evacuación se realizó de manera ordenada y sin pánico generalizado, lo que contribuyó a evitar situaciones de mayor riesgo.

incendio tren cordoba

Qué se sabe sobre lo que provocó el incendio en el tren

Tras haberse normalizado la situación y las llamas fueron contenidas, la fiscalía interviniente inició una investigación para establecer las causas que originaron el incendio. Hasta el momento, no trascendieron precisiones oficiales sobre el motivo del foco ígneo.

Al acercarse a La Calera, la situación se volvió evidente y los pasajeros descendieron rápidamente. "Nos ayudamos entre todos y todos colaboraron en bajar con tranquilidad para que no pasara a mayores", describió una de las pasajeras en diálogo con El Doce TV.

incendio vagon tren cordoba

Con este incendio, fueron tres los siniestros serios del Tren de las Sierras en las últimas 24 horas en la provincia de Córdoba. Los otros dos casos fueron colisiones contra autos en pasos a nivel en el valle de Punilla.

Una formación del tren de Córdoba chocó contra un auto

Previo a registrarse el incendio, otra formación del Tren de las Sierras chocó contra un utilitario en un cruce de la localidad de Villa Giardino, en el valle de Punilla. Una mujer que manejaba el vehículo resultó prácticamente ilesa.

Todo sucedió en un paso a nivel sin señalización en el ingreso al barrio Los Quimbaletes de Villa Giardino.

El domingo de la tarde también se registró una situación similar, cuando una formación chocó y arrastró varios metros un auto particular en la localidad de Huerta Grande, en Punilla.

Todo sucedió en un cruce próximo a la ruta nacional 38 cuando, por causas que se investigan, una formación impactó contra un Fiat Mobi en el que iba un adolescente de 18 años, quien debió ser rescatado. El joven que conducía resultó con distintas lesiones y debió ser trasladado a un centro de salud.