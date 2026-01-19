España: búsqueda a contrarreloj de los desaparecidos tras el choque de trenes

Familiares de las víctimas apelan a las redes sociales para dar con el paradero de 33 personas que aún no fueron localizadas tras el accidente.

La incertidumbre y la angustia se multiplican entre los familiares de los pasajeros que viajaban en los trenes Alvia e Iryo que colisionaron este domingo en Adamuz, Córdoba, España .

Ante la falta de información directa, muchos familiares recurrieron a las redes sociales para difundir fotos , descripciones de ropa y datos personales con la esperanza de hallar a sus seres queridos. Mientras tanto, el trágico saldo del accidente asciende a 40 fallecidos y decenas de heridos , en un contexto marcado por la desesperación y la búsqueda contrarreloj.

Los afectados crearon un dispositivo de búsqueda junto con la Agencia de Emergencias de Andalucía , la Cruz Roja , psicólogos del Giped y servicios sanitarios, según ha informado la prensa local. El grupo ha partido del centro cívico Poniente Sur, al lado de la plaza de toros Los Califas de la capital cordobesa. Además, “hay un despliegue de medios impresionantes en el Ayuntamiento” de Huelva, de “ mucha gente buscando a sus familiares ”, comenta Yolanda, periodista destinada en delegación de Huelva, para Infobae España.

Decenas de familiares mantienen una búsqueda activa de las 33 personas que permaneces desaparecidas por el momento

Aunque la mayoría que “no ha conseguido ahora por la mañana hablar con sus familiares se han ido directamente a Córdoba, porque es muy complicado, a pesar de la colaboración de Ayuntamiento con la Guardia Civil” con el que se ha creado un punto de información en la comisaría de la Policía Local.

Reconocieron a 18 de los 33 desaparecidos

Dentro de los 33 desaparecidos, los familiares Ana Martín Sosa y Josefa Sosa Casado han recurrido a las redes sociales con el fin de hallar a sus seres queridos. Según se puede ver en el post de Chema Rodríguez (@chemarg5) Ana y Josefa “iban en el Alvia Madrid-Huelva y seguimos sin saber nada de ellas”. Desde su publicación pide que “cualquier mínima ayuda o persona que haya creído verlas que nos lo comunique”.

Igualmente, Ricardo (@Ricardochammo) ha pedido ayuda para encontrar a su padre, Ricardo Chamorro Calíz, en Adamuz. A pesar de que algunos usuarios han localizado a un hombre con unas características similares, el joven ha asegurado que no era su padre. Por lo que su búsqueda sigue activa. El hombre viajaba con su compañero, Andrés Gallardo Vaz, en el tren que iba a Huelva, según ha manifestado su hijo Álvaro (@lvijeje).

Víctimas del accidente de tren en España (1)

Del mismo modo, Miriam del Rosario Alberico Larios, de 27 años, viajaba en el mismo tren, pero “lo que sé era que llevaba un pantalón de pana verde”, explica una allegada que asegura que siguen con la búsqueda. Los familiares de María Eugenia Gallego Navasco tampoco tienen “noticias de ella”. En su caso, viajaba “en el tren de Iryo en el vagón 8, asiento 13D”. Además, ha publicado una fotografía de cómo iba vestida y ha asegurado que “cualquier ayuda es bien recibida”.

Otro usuario (@DiamanteSangre) ha difundido el nombre de Julio Rodríguez Gómez, un leonés de 52 años, del que “no sabemos nada de él desde el accidente”. De esta forma ha pedido que cualquier información del desaparecido que viajaba en el “tren que iba a Huelva” sea enviada al perfil de X o a los números: 639486696 o al 722 265 523.

Del mismo modo, David Cordón, el padre de Davinchi, jugador del Getafe, se encuentra entre los desaparecidos por el accidente ferroviario de Adamuz. El hombre viajaba en el Alvia tras haber estado presente en el partido disputado entre Getafe y Valencia en el estadio Coliseum Alfonso Pérez. Aunque Davinchi, su hijo, no participó en el encuentro por estar lesionado, Cordón acudió al evento como espectador antes de emprender el regreso a su ciudad de residencia.

2Víctimas del accidente de tren en España

Los familiares de Antonia Garrido Chávez también la están buscando. “Ayer viajaba con su hija en los primeros vagones del tren Madrid-Huelva, que sufrió un accidente a la altura de Córdoba. No hemos podido localizarla todavía”, describe Gema Puente (@gemapuente_).

También, la cuenta de @SuperViiral ha recogido la solicitud de ayuda de los familiares de Rocío Díaz Rodríguez. Pablo Aranega (@pablo_aranega) está en busca de su primo (Agustín Fadón) que “está desaparecido y no sabemos nada de él”, confirma. De hecho, “la guardia civil no sabe nada aún, pero de los hospitales no tenemos información”. Tampoco se ha encontrado a Boro, el perrito que ha dado la vuelta a internet.

También siguen activas las búsquedas de Jesús Saldaña, cardiólogo en el hospital La Paz que, según su amigo (@ialvarez95), “iba en uno de los vagones Iryo accidentados”. Sus familiares y amigos no saben “nada de él desde tuvo lugar el accidente. Si alguien tiene alguna noticia sobre él, le ruego que me escriba”, añadía. La hermana del desaparecido ha entrado en directo en Hora 25 e insiste en que siguen en su búsqueda: “La esperanza es lo último que se pierde, pero cada vez pasan más las horas sin tener noticias suyas”.

Víctimas del accidente de tren en España

Asimismo, se ha denunciado la desaparición de Natividad de La Torre, a través de varias publicaciones en redes sociales como la de Juan Antonio (@juxnxntoni0) que piden la difusión de su imagen. Por su parte, Yolanda nos ha comunicado que “Punta Umbría está consternada porque creo que hay una o dos personas relacionadas con un comercio local muy conocido en la calle Ancha y han desaparecido”. A pesar de que no nos ha podido confirmar sus nombres, ha pedido prudencia.

Del mismo modo, el SEMAF (Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios) ha publicado un comunicado en el que informan de la desaparición de dos maquinistas que viajaban en los trenes. Según afirman: “De nuestro colectivo, se han visto afectados cuatro maquinistas, compañeros, amigos y afiliados a SEMAF, dos en cada tren. Desconocemos el estado de dos de ellos, ya que seguimos a la espera de confirmación oficial”.

De esta manera, los familiares piden a cualquiera que tenga información de alguno de los desaparecidos que se pongan en contacto con ellos para poder conocer su paradero. De momento, se ha confirmado la muerte de los cuatro miembros de la familia de Punta Umbría, Pepe Zamorano, Cristina Álvarez, Pepe Zamorano (hijo) y Félix Zamorano (primo). Rafael Millán Albert que viajaba con su mujer en el Alvia, también lo han hallado muerto, según la confirmación de su sobrino a las 19:30 de la tarde. Más tarde, sobre las 20 de la tarde, han encontrado el cuerpo de José María de Gibraleón Martín sin vida, según ha confirmado un allegado.