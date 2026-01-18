Más de 20 muertos y decenas de heridos en un fatal choque de trenes en España

Un convoy de alta velocidad descarriló e invadió la vía contraria, impactando contra otro servicio cerca de Adamuz, en el sur del país. Buscaban personas atrapadas entre los vagones.

Al menos 21 personas murieron y otras 25 se encuentran heridas de gravedad tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la provincia de Córdoba, en el sur de España . El impactante accidente fatal ocurrió este domingo a las 19.30 (hora española) cerca de la estación Adamuz , perteneciente a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Según revelaron medios locales, el impactante hecho ocurrió cuando el tren de Iryo 6189, que cubría la ruta entre Málaga y Madrid-Puerta de Atocha, descarriló a la altura de Adamuz . Al salirse de su vía, la máquina invadió el carril contiguo y chocó con el Alvia 2384 de Renfeque que circulaba en sentido contrario, desde la capital hacia Huelva.

El diario El País de España reveló que todos los heridos ya fueron trasladados a hospitales locales. "En concreto, son 29 heridos en hospitales, de los cuales cinco están muy graves", detallaron. En total viajaban más de 500 personas entre ambos transportes y, por el momento, se desconocen las razones del incidente.

"Están los vagones retorcidos"

"El problema es que están los vagones retorcidos. Entonces los hierros están retorcidos con las personas dentro. Hay unos amasijos de hierros, de sillones, de asientos está todo muy, muy deshecho", dijo a la televisión pública TVE Francisco Carmona, jefe de bomberos de Córdoba. "Hemos tenido incluso que retirar a alguna persona fallecida para poder acceder a algún vivo. Están siendo labores complicadas, duras", agregó.

Desde el lugar, algunos de los pasajeros relataron en tiempo real lo ocurrido mostrando imágenes y videos del interior de los vagones. "Los de nuestro vagón estamos bien, los del resto de vagones no lo sabemos. Hay humo y están pidiendo un médico", escribió un usuario en un post de X, entre cientos de ellos similares.

El fatal choque de trenes en España se sintió "como un terremoto"

En un primer momento, desde la Guardia Civil de España confirmaron unas 10 muertes por el accidente (dos viajaban en el Iryo y 3 en el Alvia), algo que también adelantaban los pasajeros antes de las primeras cifras oficiales. Con el paso de las horas la cifra aumentó y llegó a 21 fallecidos.

Uno de los pasajeros que se encontraba allí es el periodista de RTVE, Salvador Jiménez, quien relató a Málaga Hoy que el impacto del accidente se sintió “como un terremoto” en el interior de los vagones. Todavía no se conoce el número de personas atrapadas en los vagones volcados.

"Yo iba en el primero y estamos bien. Pero el último vagón está volcado, con cristales rotos. Hay heridos, seguro", sostuvo el periodista. "Nos han desalojado y estamos en el apeadero de Adamuz. Pero el último vagón está volcado completamente. Hay gente subida encima. Han desalojado a todo el tren. Algunos están saliendo por su propio pie y a otros los están sacando", indicó en su diálogo con el medio español.

Por el momento se encuentra suspendida la circulación en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Asimismo, el administrado ferroviario confirmó que la circulación entre la capital y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva seguirá suspendida todo este lunes.

El presidente Pedro Sánchez, a través de su cuenta de X, expresó su pésame para las familias de los pasajeros que fueron parte de este trágico accidente. "Ninguna palabra puede aliviar un sufrimiento tan grande, pero quiero que sepan que todo el país las acompaña en este momento tan duro", escribió.

