El relato detrás de la tragedia: qué dijo uno de los sobrevivientes del descarrilamiento de un tren en México

El accidente ferroviario, registrado en el estado de Oaxaca, causó la muerte de 13 pasajeros y heridas en otras 98, cinco de ellas de gravedad.

El relato de un pasajero que sobrevivió al descarrilamiento del tren en México reflejó la gravedad del accidente.

Un sobreviviente del descarrilamiento de un tren que cubría la ruta del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec en México , accidente que provocó la muerte de al menos 13 personas y que dejó casi un centenar de heridos, dejó un crudo relato de los momentos posteriores al incidente ferroviario.

“Desafortunadamente así quedamos”, graficó un hombre en un video que circuló en las redes sociales luego del episodio que tuvo como protagonista a una formación compuesta por dos locomotoras y cuatro vagones , en los que viajaban 9 tripulantes y 241 pasajeros .

Con una tranquilidad asombrosa después de los momentos de tensión que acababa de pasar, aunque con un corcoveo lógico en su respiración, el hombre describió el panorama en medio de la tragedia . Lo hizo, cámara en mano, mientras caminaba por las vías y el micrófono captaba el sonido de sus pasos sobre las piedras.

“Se descarrilló este tren interoceánico”, contó, mientras enfocaba a uno de los vagones volcados sobre las vías, a metros de un precipicio. “Íbamos con toda mi familia. Muchísima gente está ahí tirada”, afirmó mientras apuntaba su cámara barranca abajo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MundoEConflicto/status/2005430118580429174%20&partner=&hide_thread=false #AHORA | La Armada de México informa que 13 personas murieron y 98 resultaron heridas, incluyendo 36 hospitalizadas, en el descarrilamiento de tren ocurrido hoy en la zona de Nizanda en Oaxaca. pic.twitter.com/ySTn3qLUTQ — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) December 29, 2025

Luego contó: “Afortunadamente y gracias a Dios, nosotros veníamos en el último vagón y toda mi familia está bien. Estamos tratando de sacar gente, es muy triste”.

“Nosotros quedamos un poco golpeados, pero estamos bien”, insistió el sujeto.

Cómo descarriló el tren: la versión oficial

Según contó la misma persona, el tren “venía muy fuerte” y una de las principales hipótesis que se plantearon entre quienes viajaban en el convoy fue que se había quedado sin frenos.

Por lo pronto, la palabra oficial de la Secretaría de Marina, que opera la línea ferroviaria, fue que “en el evento se descarriló la máquina principal” de la formación que suele transportar carga y pasajeros, y que forma parte de un servicio que fue inaugurado en 2023 y cuyo recorrido, de 212 kilómetros de extensión, va desde Veracruz (Atlántico) hacia Salina Cruz (Oaxaca).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2005436262677983301&partner=&hide_thread=false Tras el descarrilamiento del #TrenInteroceánico, en #Oaxaca, así fue como pasajeros pidieron ayuda.



Hasta el momento, autoridades han confirmado la muerte de al menos 13 personas.https://t.co/mnkgKaMUbR pic.twitter.com/6E3YC3xOVU — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 29, 2025

"Agentes ministeriales de la fiscalía federal en Oaxaca, así como personal pericial y policial se coordinan con autoridades federales y estatales para llevar a cabo las indagatorias respectivas", dijo la fiscal general Ernestina Godoy, en la red social X.

Qué dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió al episodio a través de la misma plataforma.

La mandataria especificó que, además de las víctimas fatales, 98 sufrieron lesiones a causa del accidente y que cinco de ellas revestían gravedad. “Los heridos se encuentran en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como de IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec”, detalló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Claudiashein/status/2005428888537534975&partner=&hide_thread=false Me informa la Secretaría de Marina que en el accidente del Tren Interoceánico lamentablemente fallecieron 13 personas; 98 están lesionadas, cinco de ellas de gravedad. Los heridos se encuentran en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como de IMSS-Bienestar en… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 29, 2025

“He dado instrucciones para que el secretario de Marina y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se trasladen al lugar y atiendan a las familias de manera personal; también los delegados de IMSS e IMSS-Bienestar", apuntó Sheinbaum.

Por último, informó que “la secretaria de Gobernación coordinará las labores” y agradeció “el apoyo del gobernador de Oaxaca y su equipo”.

En paralelo, la Secretaría de Marina señaló que durante las acciones de búsqueda y localización de las personas se desplegaron un total de 360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico.