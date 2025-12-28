Tragedia en una ruta de Brasil: 11 personas murieron tras un choque frontal entre dos autos

El accidente ocurrió en la BR-101, en el sur del estado de Bahía y provocó el incendio de los vehículos.

El accidente en el que murieron 11 personas causó una profunda conmoción en Brasil.

Un choque frontal entre una camioneta y un automóvil provocó una tragedia vial en el sur de Brasil , con un saldo de al menos 11 personas fallecidas . El siniestro se produjo el sábado por la mañana sobre la ruta federal BR-101 , a la altura de la ciudad de Mucurí, en el estado de Bahía , y el impacto fue tan violento que ambos vehículos se incendiaron. Entre las víctimas se encontraban una mujer embarazada y dos niños de 2 y 4 años.

La Policía Federal de Carreteras está investigando las causas del accidente, pero crece la versión de que pudo ser a raíz de un adelantamiento indebido .

“Todo será evaluado. Las marcas en el lugar indican que uno de los dos vehículos se fue por el camino equivocado" , agregó un agente de la PFR.

El accidente provocó que ambos autos se prendieran fuego, extendiendo las llamas por parte de la carretera y alcanzando la vegetación que está a los costados de la ruta.

El impacto fue entre un Fiat Dobló, donde viajaban ocho personas, y una camioneta Chevrolet S10, con tres pasajeros.

El concesionario responsable de la carretera, Ecovias Capixaba, informó que diez personas murieron en el acto. La víctima restante fue trasladada de urgencia a un hospital, pero falleció horas más tarde debido a la gravedad de sus heridas.

De acuerdo al medio local G1, el informe forense reveló que parte de las víctimas murieron carbonizadas, lo que requiere un proceso más largo de identificación.

Femicidio en Brasil: un hombre mató a su novia y provocó un accidente para ocultar el crimen

Semanas atrás un brutal crimen generó gran conmoción en Mina Gerais, Brasil, al conocerse un macabro femicidio que tuvo como víctima a una joven de 31 años de edad. En un primer momento, se pensó que había fallecido durante un accidente de tránsito pero el caso dio un giro inesperado.

Luego, la Policía del estado brasileño investigó la muerte de Henay Rosa Gonçalves Amorim como un posible femicidio. Aunque se creía que había fallecido durante un accidente de tránsito al chocar contra un colectivo mientras viajaba con su novio, Alison de Araújo Mesquita, de 43 años de edad.

Femicidio - un hombre mató a su novia y provocó un accidente para ocultar el crimen

A las horas, la pareja de la joven confesó que la había matado. El accidente, entonces, se habría tratado de una estrategia para tapar el femicidio. Todo se comprobó con la cámara de seguridad de un peaje que mostró una inusual situación del auto en el que viajaban.

En la filmación se ve como Alison, reconocido empresario de Brasil, maneja el volante desde el asiento del copiloto. Sin embargo, la Policía no ha logrado explicar cómo pudo acelerarse el vehículo si la mujer estaba inconsciente desde el asiento del conductor.

La actitud llamó la atención de la empleada del peaje, que preguntó si todo estaba bien. Alison respondió que su novia se sentía mal y prometió detenerse, pero siguió viaje. Es así que minutos después, el auto chocó contra el micro. Henay murió en el acto y Alison sufrió heridas.

Aún así, pese a la certera clave que el video, la Policía encontró que las lesiones observadas en el cuerpo de la mujer no correspondían únicamente al impacto. Esto los llevó a considerar la posibilidad de que la joven de 31 años ya estuviera inconsciente antes de la colisión, lo que puso en duda la versión de que había fallecido debido al accidente de tránsito.

"En 24 años de carrera, nunca he visto una situación como esta: alguien conduciendo un vehículo en una ruta desde el asiento del pasajero, con la persona en el asiento del conductor inconsciente", afirmó el comisario Flávio Destro.

En tanto, el policía de ciudad brasilera reveló: "Las imágenes muestran que estaba completamente inconsciente, sin ninguna reacción. En un momento dado, su cuerpo incluso se desploma hacia adelante, y él usa su brazo izquierdo para recolocarla, intentando disimular esa condición".

Ahora se espera el resultado de las pericias forenses para arribar a una conclusión acerca de la causa del deceso de la mujer.