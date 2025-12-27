Los Tachos: un lugar mágico en el corazón del Domuyo para visitar este verano

El "tren de vapor" se encuentra en el Área Natural Protegida del Sistema Domuyo. Está a 38 kilómetros de Varvarco y se puede llegar allí tomando la ruta 43.

Ubicado en el corazón del Área Natural Protegida del Sistema Domuyo, en el norte neuquino, se encuentran "Los Tachos", un impresionante conjunto de géiseres y fumarolas que expulsan agua hirviendo y vapor desde el subsuelo, creando un espectáculo geotérmico único en la región. Para tener en cuenta: no es solo un fenómeno natural, es como un tren de vapor que emerge de lo más profundo del emblemático volcán, llevando consigo el calor y la energía de la tierra, mientras recorre los rieles de agua que fluyen desde las profundidades del macizo .

A medida que el tren de vapor de Los Tachos avanza, va dejando un rastro de agua caliente y vapor que tiñe las rocas de amarillo por las sales minerales . El sonido del borboteo y el silbido del vapor es como el pitido del tren que anuncia su llegada, y el paisaje de fumarolas y arroyos calientes es como un escenario de ensueño .

El nombre "Los Tachos" proviene de la forma en que el agua sale de la tierra, generando un borboteo potente y sonoro, como si fueran "tachos" hirviendo, con columnas de agua que alcanzan altura y liberan gran cantidad de vapor .

Los visitantes pueden acceder a este fenómeno natural a través de circuitos de trekking que recorren el área protegida, ofreciendo la oportunidad de disfrutar de baños naturales en la cordillera. Estos géiseres, que alcanzan temperaturas de más de 61°C, son parte de la actividad volcánica del Domuyo.

tren4 Gentileza Martín Muñoz.

De acuerdo a la información reunida por LM Neuquén se pudo especificar que es un lugar que cambia con las estaciones del año. Cada visita es una experiencia distinta, y la naturaleza ofrece un espectáculo único en cada época del año. Los visitantes pueden disfrutar de la belleza de la primavera, la calidez del verano, la tranquilidad del otoño y la serenidad del invierno.

tren5 Gentileza Martín Muñoz.

Los Tachos es un destino imperdible en el norte neuquino, y su proximidad a otros lugares turísticos lo convierten en un lugar ideal para visitar en combinación con otros atractivos. No te pierdas la oportunidad de subir a bordo del "tren" de vapor de Los Tachos y descubrir la magia de este paisaje volcánico único.

Los tachos, géiseres en el norte neuquino

Historia del Valle de Varvarco

Según el reconocido especialista en la materia, don Isidro Belver, el nombre "Varvarco" tiene un origen mapudungun pehuenche, que significa "Agua amarga" debido a los componentes termales que se encuentran en la zona. Sin embargo, algunos sostienen que el nombre proviene del ruido que hacen las aguas al hervir, "huar huar huar...", y "co" que significa "agua que hierve". Esta dualidad de significados refleja la complejidad y la riqueza cultural de la región.

tren6 Gentileza Martín Muñoz.

El historiador describe al Domuyo como "un volcán que late con fuerza, y sus termas son como un tren de vapor que emerge de sus entrañas, llevando consigo el calor y la energía de la tierra". Y es precisamente en este contexto que se encuentran Los Tachos, un conjunto de géiseres y fumarolas que expulsan agua hirviendo y vapor desde el subsuelo, creando un espectáculo geotérmico único en la región.

Según Belver, "el Domuyo es un lugar de gran belleza y riqueza natural, donde el agua caliente y el vapor crean un paisaje de ensueño".

Las termas del Domuyo, según don Belver, "son un lugar donde la naturaleza se manifiesta en todo su esplendor, con géiseres y fumarolas que parecen cobrar vida". Y es precisamente en este paisaje que se encuentra el pueblo de Varvarco, un lugar que ha sido testigo de la historia y la cultura de la región. A su vez destacó que "la zona ha sido habitada por comunidades indígenas durante siglos, y su legado cultural y espiritual sigue siendo palpable en la región".

Los documentos más antiguos que se refieren a la zona datan de la época de la conquista española, cuando el Capitán Luis de la Cruz describió los ríos y arroyos del Departamento Minas y Chos Malal, y dio cuenta de las aguas termales de Moncol y Barbarco.

Sin embargo, fue el coronel Manuel José Olascoaga quien dio a conocer las termas del Domuyo en su informe del viaje de marcación de límites en 1882. Belver enfatizó que "estos documentos históricos son fundamentales para entender la importancia de la región y su potencial turístico”.

Los Bolillos, los vecinos

Mientras el tren de vapor del Domuyo sigue su recorrido por el complejo volcánico, lleva a descubrir otro de los destinos emblemáticos de la región del Alto Neuquén: Los Bolillos. Estas formaciones rocosas únicas, ubicadas cerca de Varvarco, son un verdadero espectáculo de la naturaleza. Las mismas son de origen volcánico, específicamente ignimbritas, moldeadas por la acción del viento, la lluvia y el hielo durante millones de años. Estas estructuras alcanzan alturas de hasta 15 metros, creando un paisaje surrealista y único que parece sacado de un sueño.

image Gentileza Martín Muñoz.

Mientras se exploran Los Bolillos, se puede descubrir la rica historia y geología del lugar. Los senderos guiados permiten conocer la historia de las culturas ancestrales que habitaron la región, y visitar sitios arqueológicos

Un viaje en el tren de vapor

La magia de este paisaje es único e invaluable. Según Martín Muñoz (guardafauna y fotoperiodista de la región): "Los Tachos son un lugar que cambia con las estaciones del año. Cada visita es una experiencia distinta, cada fotografía es un momento único", describió. Con su cámara en mano, Martín ha tenido la oportunidad de capturar la esencia de este lugar en diferentes épocas del año, y cada vez se siente conmovido por la belleza y el poder de la naturaleza.

"Cada vez que disparo mi cámara, siento que estoy capturando un momento único de la naturaleza. La efervescencia de la madre natura es impresionante, y lo más lindo es que se deja ver, se deja observar", aseguró extasiado. Sin embargo, Martín destacó la importancia de admirar, respetar y cuidar este emblema del turismo de Varvarco y sello distintivo de la provincia del Neuquén.

tren7 Gentileza Martín Muñoz.

Asimismo, Muñoz, apuntó algunos datos geográficos de la zona: Los Tachos están ubicados sobre la margen izquierda del arroyo Covunco, y son varios géiseres que elevan sus aguas hasta dos metros de altura. Para llegar allí, se puede tomar la ruta 43 (desde el pueblo son 38 km en dirección norte) y estar atentos a la cartelería indicativa. También se puede combinar la visita con otros lugares cercanos, como Los Bolillos, y hacer una excursión en la misma jornada con un guía experimentado.

Por último, Muñoz remarcó que siempre "lo más importante es admirar, respetar y cuidar este lugar. La naturaleza es poderosa y se deja ver, pero debemos ser conscientes de nuestra responsabilidad como turistas y habitantes de la región".