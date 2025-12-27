Volcó un camión con animales en la Ruta 40: qué le pasó

Ocurrió en la tarde de este sábado a la altura del kilómetro 2655, en la zona de Auquinco. Transportaba ganado vacuno y equino.

Un camión semirremolque protagonizó un vuelco , en la tarde de este sábado, sobre la Ruta 40 , a la altura de la zona de Auquino, hacia el noreste de la localidad de Chos Malal, en el norte neuquino . El vehículo iría cargado de ganado vacuno y equino.

Pasadas las 19, desde Vialidad Nacional solicitaron a los automovilistas que circulen por ese tramo de la Ruta 40, en el kilómetro 2655, con extrema precaución. Además, que respeten las indicaciones del personal policial y de ese organismo nacional, quienes se encuentran trabajando en el lugar.

image

Según información de FM Patagonia, el camión se habría quedado sin frenos cuando transitaba por la Ruta 40 en un tramo entre Chos Malal y Buta Ranquil.

Con el agravante de que transportaba animales, se estima que eran 30 vacas y 2 caballos, uno de ellos habría muerto como consecuencia del fuerte impacto de la jaula sobre la calzada. El transporte pesado, quedó con parte en la banquina y parte en la traza de la ruta. De ahí las recomendaciones de Vialidad a la hora de transitar por ese lugar.

Respecto a los ocupantes del camión, la radio local informó que los dos ocupantes tenían traumatismos leves producto del fuerte impacto.

Intervinieron efectivos de la Policía, además de bomberos y personal del Hospital Gregorio Álvarez de la ciudad de Chos Malal.

Accidente con 21 heridos en Ruta 22

También durante esta tarde, pero en la Confluencia, se registró otro siniestro vial. Esta vez con 21 heridos, 16 de ellos menores de edad tras un choque entre una trafic y un auto sobre la Ruta 22.

Ocurrió entre los kilómetros 1248 y 1252, en jurisdicción del ejido de Senillosa. Como consecuencia del fuerte impacto entre una trafic y un auto Renault 12 Break, de los 21 ocupantes, 16 menores resultaron heridos de diversa consideración.

El siniestro vial tuvo lugar cerca de las 18 con víctimas múltiples entre China Muerta y Senillosa, cerca de un parque acuático. El siniestro involucró a un automóvil con dos adultos y tres menores de 11, 14 y 16 años. Mientras que en el minibús, viajaban 14 niños que formaban parte de un contingente del paraje Pilo Lil que se estimaba tendrían entre 6 y 9 años.

choque- senillosa- menores

Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo, a cargo de la doctora Luciana Ortiz Luna, confirmaron que dos pacientes fueron derivados en código rojo al Hospital Castro Rendón para evaluación de mayor complejidad". Al tiempo que aseguraron que "los niños involucrados no presentaron heridas de consideración y los pacientes derivados al Hospital de Plottier permanecen (en horas de la noche de este sábado) en observación, en buen estado general".