¿Cómo sigue el cadete que se trenzó con un ladrón que entró a su casa?

El intento de robo tuvo lugar el lunes por la noche en Centenario. El delincuente quedó detenido.

Días atrás, un joven cadete policial resultó gravemente herido en un intento de robo a su vivienda en Centenario y tanto él como el ladrón terminaron en terapia intensiva. ¿Qué se sabe del estado de salud de ambos?

Cabe recordar que todo se dio en el marco de un aparente intento de robo en una vivienda de calle Vientos Neuquinos , en el barrio Carlos Fuentealba, sector del Alto de Centenario. Allí, en una confusa situación, un delincuente de 44 años habría ingresado a robar al patio de la vivienda alrededor de las 23 del lunes, pero su intento fue frustrado por una de las personas que se encontraba en la vivienda: un cadete policial de 20 años.

Ambos hombres se trenzaron en un forcejeo y entre gritos y agresiones, dos mujeres familiares del cadete llamaron a la Policía, mientras que vecinos del sector se sumaron a la gresca para reducir al ladrón y lo lincharon.

Finalmente, efectivos de la Policía arribaron al lugar y ambulancias del Hospital Natalio Burd debieron trasladar a víctima y victimario.

El delincuente portaba un arma blanca y un arma de fuego, que ya fueron secuestradas durante las pericias posteriores practicadas por personal de Criminalística.

En medio del forcejeo, el cadete recibió heridas de arma blanca en un pómulo y en el sector intercostal izquierdo, y aunque inicialmente se informó que su cuadro era delicado, finalmente recibió el alta médica en las últimas horas. Así lo confirmó a LM Neuquén el comisario Mazzone.

Por otro lado, el agresor fue dado de alta el día jueves y quedó detenido a la espera de una formulación de cargos por el violento hecho y las lesiones ocasionadas a la víctima.

La osada reacción de dos carniceros cuando un ladrón intentó robarles

Un intento de robo en una carnicería en Rosario terminó de una manera inesperada cuando dos empleados lograron reducir al ladrón y forzarlo a retirarse del local, sin provocarle heridas, pese a la violencia del episodio. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad y se conoció en las últimas horas.

El hecho ocurrió el 16 de diciembre pasado en una carnicería ubicada en Jorge Newbery al 7700, en la zona noroeste de Rosario, a pocos metros del autódromo municipal. Aunque el video comenzó a circular recientemente, el asalto se produjo días atrás y fue denunciado ante la Policía.

Según se observa en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad instaladas en la carnicería, el ladrón llegó al comercio en moto, ingresó como cualquier cliente y pidió distintos cortes de carne, según contaron los damnificados. La situación cambió de forma repentina cuando, tras recibir como respuesta que uno de los productos no estaba disponible, el hombre saltó el mostrador y reveló sus verdaderas intenciones.

El video de la inesperada y osada reacción de dos carniceros de Rosario cuando un ladrón intentó robarles

De acuerdo al testimonio de Facundo, uno de los empleados del local, el sospechoso sacó de su mochila un objeto que aparentaba ser un arma y comenzó a exigir celulares, dinero en efectivo y mercadería. “Quédense quietos, están robados”, les gritó, según relató el trabajador al medio Rosario3.

Ante la amenaza, el otro carnicero retrocedió hacia el fondo del comercio y logró arrojar su teléfono celular por una ventana para evitar que se lo llevaran. En ese momento, Facundo reaccionó de manera instintiva: tomó una cuchilla de la tabla de corte y enfrentó al asaltante, mientras su compañero lo sujetaba del cuello para inmovilizarlo.