La inesperada y osada reacción de dos carniceros cuando un ladrón intentó robarles

Los empleados redujeron al delincuente con una cuchilla y lograron que se fuera. “Si yo le hacía algo, él pasaba a ser la víctima”, dijo uno de los hombres.

Un intento de robo en una carnicería en Rosario terminó de una manera inesperada cuando dos empleados lograron reducir al asaltante y forzarlo a retirarse del local , sin provocarle heridas, pese a la violencia del episodio. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad y se conoció en las últimas horas.

El hecho ocurrió el 16 de diciembre pasado en una carnicería ubicada en Jorge Newbery al 7700, en la zona noroeste de Rosario, a pocos metros del autódromo municipal. Aunque el video comenzó a circular recientemente, el asalto se produjo días atrás y fue denunciado ante la Policía.

Según se observa en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad instaladas en la carnicería, el ladrón llegó al comercio en moto, ingresó como cualquier cliente y pidió distintos cortes de carne, entre ellos costeleta, matambre y chorizos, según contaron los damnificados. La situación cambió de forma repentina cuando, tras recibir como respuesta que uno de los productos no estaba disponible, el hombre saltó el mostrador y reveló sus verdaderas intenciones.

Minutos de terror

De acuerdo al testimonio de Facundo, uno de los empleados del local, el sospechoso sacó de su mochila un objeto que aparentaba ser un arma y comenzó a exigir celulares, dinero en efectivo y mercadería. “Quédense quietos, están robados”, les gritó, según relató el trabajador al medio Rosario3.

El video de la inesperada y osada reacción de dos carniceros de Rosario cuando un ladrón intentó robarles

Ante la amenaza, el otro carnicero retrocedió hacia el fondo del comercio y logró arrojar su teléfono celular por una ventana para evitar que se lo llevaran. En ese momento, Facundo reaccionó de manera instintiva: tomó una cuchilla de la tabla de corte y enfrentó al asaltante, mientras su compañero lo sujetaba del cuello para inmovilizarlo.

“Dejé mi teléfono, agarré la cuchilla y lo ataqué, pero no le hice nada”, explicó luego. El empleado señaló que, pese a la tensión del momento, decidió no utilizar la punta del arma blanca. “Pensé que si le hacía algo, él pasaba a ser la víctima. Pensé en mí y en las consecuencias”, reflexionó.

Finalmente, ambos trabajadores lograron reducir al intruso sin provocarle lesiones de gravedad. Optaron por desarmarlo y confrontarlo verbalmente hasta que consiguieron que se retirara del local. Sin embargo, la situación no terminó allí.

Minutos después, el delincuente regresó al comercio y reaccionó de manera violenta. Según relataron las víctimas, arrancó el monitor de una computadora y se lo arrojó a Facundo, además de intentar agredirlos con una linga y una cadena de bicicleta.

Durante este segundo enfrentamiento, el otro empleado logró salir por una puerta lateral y flanquear la entrada, lo que permitió encarar nuevamente al agresor y forzarlo, finalmente, a huir del lugar. El hombre escapó en la moto en la que había llegado.

Tras el episodio, los trabajadores dieron aviso inmediato a la Policía y realizaron la denuncia correspondiente. Hasta el momento, el sospechoso no fue localizado y es intensamente buscado, mientras el video del asalto continúa circulando como registro del tenso momento vivido dentro del comercio.