Impactante incendio en un edificio abandonado del centro de Neuquén

Por el momento se desconocen las causas que originaron el fuego.

Hace algunos minutos, se conoció un incendio de gran magnitud en un edificio abandonado de la calle Leloir, cerca de la Universidad Nacional del Comahue (UNCO).

Todavía no se conocen las causas que originaron el incendio y hay alrededor de tres dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajando en el lugar.

En un principio, y por la densa columna de humo que se pudo ver desde los edificios cercanos, se pensó que se trataba de un departamento. Pero con el correr del tiempo y el accionar de los bomberos se descartó esa idea. El fuego venía desde el edificio abandonado contiguo a la UNCo.

Noticia en desarrollo

