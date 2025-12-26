El truco definitivo para que el ventilador enfríe como un aire acondicionado

¿En qué consiste el truco –que desarrolló un arquitecto- para que el ventilador enfríe como un aire acondicionado ?

El truco para que el ventilador enfríe como un aire acondicionado

Un ventilador consume entre 30 y 120 W/hora, mientras que un aire acondicionado puede consumir entre 700 y 2000 W/hora. Así, el consumo de un aire acondicionado es hasta 17 veces mayor que el de un ventilador . En esta nota, te contamos en qué consiste el truco –que desarrolló un arquitecto- para que el ventilador enfríe como un aire acondicionado .

El consumo de un ventilador oscila entre 30 y 120 W/hora, dependiendo de la potencia del aparato y la velocidad de funcionamiento. Un ventilador de techo de 60 W, por ejemplo, consumirá aproximadamente 0.06 kWh por hora si funciona a máxima velocidad.

Para que el ventilador enfríe como un aire acondicionado , es preciso apelar al truco que consiste en humidificar el aire que rodea al ventilador con una toalla mojada para así lograr potenciar su efecto.

El consumo de un aire acondicionado es hasta 17 veces mayor que el de un ventilador.

Lo cierto es que el arquitecto mexicano Leonardo Rogel compartió un simple truco para conseguir que los ventiladores enfríen mejor. Este estudioso apuntó: “Tomá una toalla, mojala y buscá la manera de ponerla detrás del ventilador. El agua al evaporarse enfriará el aire alrededor de la toalla. Este aire será succionado por el ventilador y empujado hacia vos”.

Asimismo, Rogel precisó una serie de sugerencias para lograr que el ventilador enfríe como un aire acondicionado. La más importante es la de ubicar una toalla húmeda detrás del ventilador, sin que toque las aspas, para generar una corriente de aire más fresca. Además, entregó los siguientes tips:

Situar al ventilador frente a una ventana abierta: esto provocará que el artefacto expulse el aire caliente y de ese modo se renueve el ambiente.

Procurar tener las cortinas cerradas en las horas de mayor sol para evitar que la casa se caliente.

Rociar el ambiente con un vaporizador con agua fría para bajar la temperatura de forma instantánea.

Es conveniente ventilar estratégicamente el hogar a primera hora de la mañana y por la noche, cuando el aire exterior es más fresco.

A la hora de elegir un ventilador, consideremos los siguientes factores:

La potencia del ventilador : medida en vatios (W), determina en gran medida su consumo energético. Un ventilador de mayor potencia generalmente consumirá más electricidad. Al elegir un ventilador , es importante considerar la potencia necesaria para el espacio que se desea refrescar.

La velocidad de funcionamiento del ventilador también influye en su consumo. Cuanto más rápido gire el ventilador, mayor será el consumo de energía.

Los ventiladores, al igual que otros electrodomésticos, cuentan con etiquetas de eficiencia energética que clasifican su consumo desde A+++ (más eficiente) hasta G (menos eficiente). Elegir un ventilador con una etiqueta de eficiencia energética alta (A+++, A++, A+) permitirá reducir el consumo eléctrico.

La temperatura y la humedad del ambiente influyen en el consumo del ventilador. En climas más cálidos y húmedos, el ventilador tendrá que trabajar más intensamente para generar una sensación de frescor, lo que aumentará su consumo.

Un uso adecuado y un mantenimiento regular del ventilador pueden ayudar a optimizar su eficiencia energética y prolongar su vida útil. Limpiar las aspas y rejillas periódicamente, asegurarte de que el ventilador funcione correctamente y evitar sobrecargarlo con cables u otros objetos son acciones que contribuyen a un menor consumo.