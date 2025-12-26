En VIVO: en una sesión extensa, se debate el Presupuesto 2026 en el Senado

El Senado Nacional busca sancionar el Presupuesto 2026 este viernes. La sesión comenzó pasadas las 12 del mediodía, luego de conseguir quórum para debatir el Presupuesto 2026 .

El oficialismo busca convertir en ley el plan de gastos e ingresos, mientras que la oposición cuestiona los artículos 30 y el 12 vinculados a las inversiones en ciencia, defensa y educación.

El proyecto de ley obtuvo media sanción en Diputados. El texto contempla gastos totales por $148 billones, con un superávit primario del 1,2% del PBI, una inflación proyectada del 10,1% para todo el año, un dólar a $1423 para diciembre de 2026 y un crecimiento del 5% del PBI.

La expectativa en el Congreso estará puesta en saber si La Libertad Avanza logrará la construcción de mayorías para sancionar el proyecto de Presupuesto o si habrá modificaciones por el rechazo al artículo 30, cuestionado por Unión por la Patria (UxP), y que puede hacer que la iniciativa vuelva a la Cámara de Diputados.

Live Blog Post La votación del Presupuesto se estiraría hasta las 22 El tratamiento del Presupuesto 2026 avanza en el Senado en medio de una sesión extensa. Hay 31 legisladores anotados para exponer, por lo que se presume que la votación se extendería al menos hasta las 22 horas. Desde el inicio de la jornada se escuchan argumentos técnicos, posicionamientos ideológicos y fuertes cruces entre oficialismo y oposición.

Live Blog Post Patricia Bullrich: "Tenemos confianza en que se apruebe hoy" La senadora de La Libertad Avanza (LLA) y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se mostró confiada por la sesión de este viernes en el Senado donde el oficialismo buscará sancionar el Presupuesto 2026. PATRICIA BULLRICH "El Presupuesto es una herramienta institucional muy importante para el país. Tenemos confianza en que se apruebe hoy", sostuvo Bullrich.