En VIVO: en una sesión extensa, se debate el Presupuesto 2026 en el Senado

El Senado Nacional busca sancionar el Presupuesto 2026 este viernes. La sesión comenzó pasadas las 12 del mediodía, luego de conseguir quórum para debatir el Presupuesto 2026.
La votación del Presupuesto se estiraría hasta las 22
El tratamiento del Presupuesto 2026 avanza en el Senado en medio de una sesión extensa. Hay 31 legisladores anotados para exponer, por lo que se presume que la votación se extendería al menos hasta las 22 horas.
Desde el inicio de la jornada se escuchan argumentos técnicos, posicionamientos ideológicos y fuertes cruces entre oficialismo y oposición.
