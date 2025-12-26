Ataque en una planta industrial: un hombre hirió a 15 personas con un arma blanca

El hecho ocurrió en una fábrica de caucho de la prefectura de Shizuoka, donde también se utilizó un líquido no identificado. El sospechoso fue detenido.

Fuentes de la empresa indicaron que el ataque se produjo en el cambio de turno entre los operarios de la fábrica.

Al menos 15 personas resultaron heridas este viernes en el marco de un ataque con arma blanca registrado en una fábrica ubicada en la prefectura de Shizuoka, en el centro de Japón .

De acuerdo con información oficial, los servicios de emergencia recibieron una llamada alrededor de las 16:30 hora local alertando sobre un hecho violento dentro de una planta industrial de caucho en la ciudad de Mishima. Fuentes de la empresa indicaron que es un horario donde se produce el cambio de turno entre los operarios.

En el aviso se indicó que varias personas habían sido apuñaladas y que, además, se había utilizado un líquido no identificado en aerosol dentro de las instalaciones.

Tomoharu Sugiyama, responsable del departamento de bomberos de la ciudad de Mishima, informó inicialmente a medios locales que 14 personas habían sido trasladadas a distintos centros de salud por los servicios de emergencia. Sin embargo, luego la cifra se actualizó a 15.

La gravedad de las lesiones no fue precisada por las autoridades, aunque la emisora pública NHK informó que todas las víctimas se encontraban conscientes mientras recibían atención médica.

Qué se sabe sobre el ataque

El ataque ocurrió dentro de una planta operada por Yokohama Rubber Company, una empresa japonesa que, según su sitio web oficial, se dedica a la fabricación de neumáticos para camiones y autobuses en una planta de 112.000 metros cuadrados.

Japon fábrica El ataque ocurrió dentro de una planta que se dedica a la fabricación de neumáticos para camiones y autobuses.

Durante el hecho, el agresor habría utilizado un cuchillo para atacar a trabajadores que se encontraban en el interior del establecimiento. Además, de acuerdo con los primeros reportes recibidos por los servicios de emergencia, también se habría rociado un líquido cuya composición aún no fue identificada por las autoridades.

El sospechoso fue detenido

Medios japoneses informaron que la Policía arrestó en el lugar a un hombre, bajo sospecha de intento de asesinato. El diario Asahi Shimbun, que citó fuentes vinculadas a la investigación, señaló que el detenido estaría relacionado con la fábrica donde ocurrió el ataque.

En paralelo, otras fuentes oficiales sostuvieron que el sospechoso sería un residente de la ciudad de Mishima, de 38 años, y que habría portado lo que parecía ser una máscara de gas al momento del ataque.

"Oramos por la recuperación de los empleados afectados. Cooperaremos con la investigación policial", señalaron desde el departamento de Relaciones Públicas de Yokohama Rubber.

“Nunca había ocurrido algo así”

Un vecino de la fábrica se mostró sorprendido por la gravedad del episodio y dijo estar “muy conmocionado” porque “nunca había ocurrido algo así”.

japon 2 Medios japoneses informaron que la Policía arrestó en el lugar a un hombre, bajo sospecha de intento de asesinato.

“Alrededor de las 5 p. m., varios coches de policía y ambulancias entraron en la fábrica, así que pensé que había habido un accidente, pero luego vi algo parecido a un cordón policial y me di cuenta de que había ocurrido algo grave”, manifestó el hombre, de unos 40 años, en diálogo con NHK.

Por último, describió que “no parecía haber ningún alboroto dentro de la fábrica, pero había muchos coches de policía y ambulancias y había mucho ruido”.