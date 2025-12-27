Rolando Figueroa en LU5: "Yo estoy en el final de mi carrera política, hay que darle lugar a los jóvenes"

El gobernador de la provincia destacó la conformación de su nuevo gabinete, con perfiles jóvenes. Opinó sobre la política electoral con menos protagonismo de los partidos políticos.

Durante una visita a los estudios de LU5, el gobernador de la provincia, Rolando Figueroa, habló sobre su futuro político. Se autodenominó como un "político de cabotaje" y confirmó así que no tiene aspiraciones de asumir un rol de liderazgo a nivel nacional. Después de transitar la gestión en el cargo de máxima jerarquía en Neuquén, aclaró: "Yo estoy en la última etapa de mi carrera política, hay que darle lugar a los jóvenes".

En ese sentido, destacó la importancia de darle más responsabilidad a los perfiles políticos de las nuevas generaciones, algo que buscó con las últimas designaciones dentro de su gabinete.

"Estoy muy conforme con el gabinete que formamos, yo creo que tiene una combinación entre las personas jóvenes y otros funcionarios más experimentados con más aplomo", expresó. Y agregó que dentro de su equipo, la prioridad es mejorar la calidad de vida de los neuquino, con una meta que atraviesa distintas generaciones y hasta ideologías políticas.

"El próximo gobernador tiene que ser mejor que yo, porque Neuquén necesita eso y tenemos que formar a los dirigentes que vienen" dijo sobre la importancia de darle lugar a los nuevos cuadros. Y disparó: "No tenemos que poner al peor para poder manejarlo. Tenemos que poner a uno mejor para que Neuquén vuele más alto todavía."

Rolando Figueroa LU5 (4) Maria Isabel Sanchez

"Yo tengo ministros en mi gabinete que ni siquiera me votaron", aseguró entre risas para hacer hincapié en la importancia de superar las diferencias ideológicas o de partidos políticos a la hora de buscar lo mejor para Neuquén.

Figueroa analizó las nuevas perspectivas de los votantes. "La política cambió mucho en la percepción del ciudadano. El ciudadano quiere resultados, quiere vivir mejor y los dirigentes tenemos que leer eso", aseguró.

Y aclaró que su mirada va más allá de las pretensiones electorales o las internas partidarias. "Yo busco que a Neuquén le vaya bien, no miro a los partidos políticos y convoco a los que quieren trabajar para que a Neuquén le vaya bien", señaló.

Rolando Figueroa LU5 (6) Maria Isabel Sanchez

"Tengo una mirada que mira más arriba de los partidos miro un compromiso generacional", dijo y aclaró que su gestión apunta a eliminar injusticias históricas, como el retraso en la conectviidad o la presencia de ñoquis en el Estado que llegan a su jubilación sin haber trabajado.

"Cada uno de los partidos realizará la interna que tenga que hacer para elegir sus autoridades. El partido Comunidad y el PJ van a convocar a elecciones", dijo y aclaró que él se concentra en el bienestar de los neuquinos.

Los cambios en el gabinete

El nuevo gabinete de Rolando Figueroa para asumir la segunda mitad de su gestión frente a la provincia se caracteriza por una gran presencia de perfiles jóvenes. Entre las nuevas autoridades se cuentan las ministras Leticia Esteves, Tanya Bertoldi y Josefina Kodermatz, que conviven con otros funciones más experimentados en la gestión pública.

La ex diputada nacional Tanya Bertoldi, juró como ministra de Infraestructura. Su nombramiento implica otros movimientos en el tablero del gobierno, con un nuevo rol para María Eugenia Ferraresso, la ex ministra de Mujeres y Diversidad.

Aunque se desempeña como legisladora nacional en el bloque de Unión por la Patria, Bertoldi ya trabajaba en el gabinete de Figueroa de forma ad honorem, como presidente de UPEFE y también como secretaria de Obras Públicas. La Secretaría de Obras Públicas quedará a cargo de Ferraresso, una colega arquitecta y con un pasado de liderazgo dentro del MPN.

SFP Asuncion funcionarios nuevo gabinete gobierno ministros (59) Sebastián Fariña Petersen

Seguirán activos la UPEFE, que se ocupa de gestionar obras con fondos de organismos internacionales, y la Dirección Provincial de Vialidad. La novedad es que los organismos IPVU y Adus quedarán dentro de una Secretaría que va a articular la vivienda con el urbanismo y la planificación, bajo las órdenes de Ana Servidio, una socióloga de extracción peronista que lideraba el COPADE.

Por otro lado, Figueroa decidió la eliminación del Ministerio de Planificación, que estaba a cargo de Rubén Etcheverry, quien asumió como nuevo titular del COPADE.

El área de Desarrollo Humano pasó a depender del ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y se creó a su vez un ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a cargo de Josefina Codermatz, quien se desempeñaba como directora del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (Iadep).

En tanto, Gustavo Coatz juró como secretario del Interior, dependiente del ministerio de Jefatura de Gabinete. Y Joaquín Perren, ex candidato a diputado nacional por La Neuquinidad, asumió al frente de ANIDE.