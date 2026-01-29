Misterio: encontraron a un turista muerto sobre un kayak en el lago

El hombre fue hallado sin vida en la costa del lago, gracias al aviso de un vecino. Se inició una investigación.

El turista hallado muerto en el lago de Córdoba se encontraba solo, la Justicia investiga la causa del fallecimiento.

Un turista fue encontrado muerto sobre un kayak en el lago Los Molinos, en la provincia de Córdoba, y la Justicia inició una investigación para determinar las causas del fallecimiento. El hombre fue hallado sin vida en la zona costera.

La víctima fue identificada como Gustavo Daniel Argarañaz, de 64 años, oriundo de Tortuguitas, quien estaba vacacionando solo en la zona, Y de acuerdo a los primeros datos, fue visto inconsciente por un vecino en el kayak por un hombre que alertó a las autoridades.

“El hombre creía que esta persona estaba durmiendo, volvió al rato y la encontró en la misma posición, al constatar que no se movía alertó a las autoridades de la zona”, afirmaron a Infobae desde la Departamental de Santa María , una localidad turística ubicada a unos 70 kilómetros de la ciudad de Córdoba .

En el lugar trabajaron efectivos de la comisaría local, Seguridad Náutica, DUAR, el servicio de emergencias médicas de la comuna, Seguridad Ciudadana y la Guardia Local. El operativo incluyó el resguardo del sector y la asistencia a posibles testigos.

lago los molinos

Hasta el momento no se informaron oficialmente las causas del fallecimiento, según indicó el medio local Mi Valle. Los investigadores intentan reconstruir los últimos movimientos de Argarañaz y determinar si sufrió un accidente, una descompensación o si hubo otro factor que provocó la tragedia.

La identidad de la víctima fue confirmada por la Policía de Córdoba, que también indicó que el hombre se encontraba solo en la localidad al momento del hecho.

Las autoridades continúan trabajando para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte y no descartan ninguna hipótesis. El caso generó conmoción entre los vecinos y turistas que se encontraban en el Lago Los Molinos.

