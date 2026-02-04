Incendio en Chubut: denuncias cruzadas por una presunta venta de donaciones para Cholila

Según el intendente, supuestos voluntarios querían comercializar tanques de agua. A él lo acusan de haber incautado la mercadería que llevaban desde Bariloche .

Mientras la localidad de Cholila sigue amenazada por el incendio forestal que continúa sin control, la Justicia de Chubut deberá investigar dos denuncias: una, presentada por la Municipalidad contra dos personas que presuntamente intentaban comercializar productos que habían llevado como supuestas donaciones para los afectados por el fuego. La otra, realizada por los supuestos voluntarios, que aseguran que el intendente ordenó sacarles las donaciones que llevaban.

De acuerdo con el relato del intendente, dos personas se presentaron en el edificio municipal de Cholila manifestando que trasladaban ayuda desde San Carlos de Bariloche para la localidad.

“Me dicen que vienen con donaciones, hablan de cocina a gas, heladera y de 60 tanques de agua de 1.200 litros”, le relató Boudargham a Radio Seis de Bariloche.

El mandatario dijo que se enteró de que las donaciones no eran tales cuando, horas más tarde, comenzó a recibir advertencias de vecinos.

“A las nueve o diez de la noche empecé a recibir mensajes de los mismos pobladores que me decían que no los estaban donando, que los estaban vendiendo”, continuó.

Avisado de lo que supuestamente estaba ocurriendo, Boudargham dio aviso a la Policía, que envió agentes a verificar lo que estaba ocurriendo.

Chubut: pedían "entre 110 mil y 150 mil" por cada tanque

De acuerdo con lo que se informó, la Policía logró individualizar a las personas que se encontraban participando de dicha operación fraudulenta, constatando la presencia de un camión con 60 tanques de agua de 1.200 litros cada uno.

Al entrevistar al chofer del vehículo, este se justificó argumentando que había "cinco o seis tanques donados para entregar", pero que que, como no se había logrado recaudar el dinero suficiente para podar entregar el resto en calidad de donación, los estaban ofreciendo al público a un "precio moderado" de “entre $110 mil y $150 mil” cada uno.

“Eso fue todo lo que pasó. Llegaron diciendo que era donación y después los estaban vendiendo”, confirmó el intendente.

“No pasó otra cosa -agregó-. Simplemente se les dijo que no vengan a vender los tótems”. Aclaró, asimismo, que no se produjeron detenciones ni situaciones violentas, y que la actuación policial se limitó a tomar declaraciones e iniciar la investigación, tras la denuncia presentada por el Municipio.

"Traían donaciones desde la localidad de Bariloche y, en lugar de entregarlas a los vecinos, las vendían para su propio beneficio", dice el texto de la denuncia ante la Fiscalía de la Comarca Andina.

La acusación al intendente

Según contó, después de haber hecho la denuncia, Boudargham se enteró de que él también había quedado involucrado judicialmente en el episodio, ya que fue denunciado por “abuso de autoridad” e incumpimiento de los deberes de funcionario público, y acusado de haber retenido donaciones genuinas.

La denunciante, Bárbara Peralta, se presentó como integrante de un grupo de voluntarios que fue de Bariloche a Cholila y afirmó que policías locales los retuvieron e incautaron la mercadería que llevaban, informándoles que lo hacían por orden directa del intendente.

Peralta afirmó que cuenta con testigos y registros fílmicos que mostrarían donaciones retenidas por el municipio y sostuvo que parte de esa ayuda habría sido comercializada después de la incautación.