Controversia en Bariloche: alumno recrea un disfraz de víctima de abuso en viaje de egresados

Un alumno de una escuela secundaria fue protagonista de un aberrante video publicado en las redes sociales, donde se lo ve disfrazado como víctima de abuso sexual. Todo ocurrió en su viaje de egresados en la ciudad de Bariloche.

Con un vestido roto, pintado con manchas rojas simulando sangre y con la palabra "violada" en la espalda , recreó un polémico disfraz.

El video del estudiante de la escuela técnica de Bell Bille, en provincia de Córdoba , fue difundido inicialmente en la cuenta de Instagram de la promoción, pero se viralizó y provocó un fuerte rechazo social por trivializar la violencia de género.

El video, que dura pocos segundos, termina cuando aparece otro compañero y hace gestos en los que aluden a un abuso mientras se ríen en complicidad con quien graba.

Polémica en un viaje de egresados: un alumno se disfrazó de una mujer "violada"

"Nos sentimos totalmente conmocionados"

A raíz de esta situación, el curso sacó un comunicado para defenderse de las acusaciones: "Somos conscientes de la gravedad de lo sucedido. Al mismo tiempo, queremos aclarar que este hecho está desligado de nuestra institución, acompañantes y no representa los valores enseñados. Somos adolescentes y entendemos que es un tema delicado y que no debemos fomentarlo. Pedimos disculpas".

Asimismo, la otra división del IPET 267 emitió un mensaje con un tono más severo, en el que manifestó su repudio absoluto a lo ocurrido.

“Queremos expresar nuestro más absoluto repudio por las recientes publicaciones de un grupo de compañeros que se encuentra en la localidad de Bariloche, realizando el viaje de estudio. Primeramente, comunicarle a la sociedad que nos sentimos totalmente conmocionados por la violencia de las imágenes conocidas por todos y que no sólo son indignantes en todos los sentidos, sino que el comunicado posterior también deslinda responsabilidad y entendemos que es insuficiente para justificar la violencia", reza el mensaje.

"Pedimos que se revisen y sancionen a los responsables, nos despegamos de ellos y abrazamos a nuestra escuela y docentes que nos están conteniendo en tan tremenda situación", concluyó el comunicado.

Alumnos cantaron frases antisemitas durante un viaje de egresados en Bariloche

Un grupo de alumnos de la Escuela Humanos de Canning protagonizó un hecho repudiable durante su viaje de egresados en Bariloche. Mientras viajaban en un micro, fueron grabados cantando frases antisemitas como “hoy quemamos judíos”. Las imágenes muestran, además, que el coordinador del grupo —empleado de la empresa organizadora Baxxter— se sumó a los cánticos.

El registro audiovisual, fechado el 10 de septiembre, se viralizó en las últimas horas y generó un fuerte rechazo en redes sociales y en distintos sectores de la sociedad.

Tras la difusión del video, la institución educativa publicó un comunicado en el que repudió el accionar de sus alumnos y también el rol del coordinador de la empresa. “La Escuela Humanos repudia enérgicamente el accionar de un grupo de alumnos durante su viaje de egresados”, señaló el escrito, que además aclaró que “no existe vínculo alguno con las prácticas ni mensajes de la empresa organizadora”.

Desde Baxxter, la empresa que se encontraba a cargo del viaje, también emitió un comunicado en el que rechazaron “categórica y enérgicamente” lo ocurrido. “No compartimos bajo ningún concepto los dichos aberrantes expresados por el grupo. Lamentamos profundamente lo sucedido y reiteramos que el verdadero espíritu de nuestra labor es promover unión, respeto y solidaridad”, expresaron.