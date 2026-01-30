Cazzu, María Becerra y Emilia Mernes donaron motobombas para combatir los incendios en Chubut

Cazzu lideró una movida solidaria para equipar a quienes combaten el incendio de 45 mil hectáreas. Respondieron al pedido de una vecina.

La Patagonia del territorio argentino sigue sufriendo uno de los eventos más tristes que puede ocurrir como el incendio de más de 45 mil hectáreas , en las cuales fueron afectadas viviendas, infraestructuras y zonas protegidas, en zonas como la comarca andina y el Parque Nacional Los Alerces , de Chubut.

Si bien desde el gobierno nacional destinaron 100 mil millones de pesos para fortalecer a los bomberos en el marco de los desastres que ocurren en el sur y trabajan más de 500 brigadistas, la situación aún no fue contralada en su totalidad y genera fuerte preocupación.

Tanto es así que distintas personalidades del mundo artístico decidieron aportar dinero en las últimas horas para generar una colecta y comprar herramientas con las que los bomberos puedan combatir el fuego ante la desesperación de las personas que viven en los terrenos afectados. Ante este contexto, Marianela Saavedra , una entrerriana que vive en Paraje Entre Ríos, Chubut lanzó una importante colecta en las redes sociales donde distintos cantantes de la música argentina decidieron aportar para la causa.

El objetivo de Marianela fue claro: conseguir 10 motobombas y 30 mochilas de agua. Con la colecta circulando por las redes sociales, la autora de la iniciativa recibió ayuda de distintas personalidades como la cantante Cazzu que se comunicó con ella y colaboró con dinero. "Esto se desmadró para bien. Las mujeres del arte llegaron”, dijo Marianela.

Sumado a la donación de dinero, fue la propia cantante que se acercó al comercio dedicado a vender puntualmente productos para la labor de los bomberos. Al ver la generosidad que mostró, otras figuras como LuckRa, La Joaqui, María Becerra, Emilia Mernes y Khea se sumaron con distintos aportes.

