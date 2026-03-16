El ataque de risa de Mirtha Legrand por un comentario de Coco Sily

La conductora no pudo contener la risa tras escuchar una situación que protagonizó el artista. El video que se hizo viral.

Mirtha Legrand se volvió viral este fin de semana tras protagonizar un divertido momento en la mesa de La Noche de Mirtha el pasado sábado. La conductora no contuvo la carcajada tras un comentario de Coco Sily.

Todo ocurrió durante su programa cuando Dani La Chepi, una de sus invitadas, contó cómo comenzó su camino como influencer. La actriz relató que todo se dio cuando se quedó sin trabajo y que incluso llegó a presentarse a trabajar recién operada.

“He ido hasta con la cicatriz de los intestinos, recién operada”, dijo La Chepi.

Esa confesión desató la risa de Mirtha quien explicó el motivo de su carcajada: “me río porque nadie confiesa que fue operada de los intestinos”.

Sin embargo, la situación fue aun más cómica cuando intervino Coco Sily. “Yo cuento todas mis operaciónes. Conté las hemorroides, que no las cuenta nadie”, dijo el humorista.

Sin poder hablar y a pura risa, La Chiqui se robó todo el protagonismo de esa noche y completamente tentada quería, sin resultados, poner freno a la conversación.

Lejos de que esto sucediera, Sily continuo con la anécdota: “yo me operé de las hemorroides. Un día fui a Brasil, me metí al mar, me bajé el pantalón y le pedi que me cure el culo… pero me tuve que operar”, cerró el actor mientras Mirtha pedía parar con la situación que le generó risa.