Andrea Del Boca en pie de guerra con Mirtha Legrand: por qué demandaría a la producción

Luego de su paso por Gran Hermano, la actriz estaría evaluando iniciar acciones legales contra la producción de Mirtha y su expareja Ricardo Biasotti. Qué sucedió.

La presencia de Ricardo Biasotti en el programa "La noche de Mirtha Legrand", conducido el pasado viernes por Juana Viale debido a un resfrío de Mirtha Legrand, causó un revuelo ya en la previa del programa debido a que lo acompañó la senadora Carolina Losada quien impulsa en el parlamento el tema de falsas denuncias.

Ante esta situación, la actriz Andrea Del Boca estaría analizando una llevar esta situación a la justicia por dichos de Biasotti durante el programa. Cabe recordar que el mismo, ex pareja de la actriz, fue denunciado por abuso en 2019 por la hija que mantienen en común, Anna del Boca, y posteriormente sobreseído en febrero de 2023.

"Los abogados de Andrea están analizando tomar acciones legales contra Biasotti y la producción de Mirtha Legrand", dijo el periodista Rodrigo Lussich en Intrusos (América TV). Esta iniciativa legal sería tanto en el fuero civil como en el penal.

Según trascendió, la demanda estaría fundamentada en que durante el programa se habría hecho "apología del delito de pedofilia". En la información comunicada, Lussich contó: "Los abogados de Andrea, tanto en lo civil como en lo penal, están evaluando iniciar acciones legales contra Biasotti y contra la producción del programa de Mirtha Legrand por el programa del sábado. Donde considera más de uno que se ha hecho apología del delito de la pedofilia, donde se dice en un momento que 'no hay que creerle a las víctimas infantiles'".

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La aparición repentina de Biasotti en los medios, una preocupación de Del Boca

Según trascendió, en el entorno de la actriz se cuestiona la aparición reiterada de su expareja en los medios de comunicación, donde se siente cómodo sin preguntas críticas.