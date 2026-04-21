Murió Luis Puenzo, director argentino ganador del Oscar

El director saltó a la fama mundial en 1986 con el premio a Mejor Película Extranjera de la Academia por La Historia Oficial.

El cine y la cultura argentina atraviesan días tristes y difíciles. Tras conocerse el domingo por la noche la noticia de la muerte de Luis Brandoni, ahora se confirmó el fallecimiento de Luis Puenzo , director de cine recordado por la La historia oficial , la primera película de Argentina en ganar un premio Oscar .

En los últimos años, el realizador se había mantenido alejado de la vida pública debido a problemas de salud. La noticia de su muerte fue confirmada por su entorno cercano y por Argentores a través de un extenso comunicado en sus redes sociales.

"Con profundo pesar despedimos al destacado guionista, director, productor y socio de nuestra entidad Luis Puenzo, quien falleció hoy, en la ciudad de Buenos Aires, a los 80 años de edad. Desde Argentores enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento", indicaron desde la entidad.

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En el posteo que hicieron a través de Instagram también destacaron: "Más allá de su rol como autor y realizador, Puenzo tuvo participación activa en la política audiovisual argentina. En 1994 participó de la redacción de la Ley de cine (ley Nº 24.377/94), que establece la autarquía del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y la forma de financiamiento, lo que dio un impulso a la producción de películas. Fue también uno de los miembros fundadores de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina en 2004. Además, entre fines de 2019 y abril de 2022, se desempeñó como presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

La historia de Luis Puenzo

Luis Puenzo fue un director de cine, guionista y productor argentino, reconocido a nivel internacional por haber dirigido La historia oficial, la primera película argentina en ganar el Oscar a Mejor Película Extranjera en 1986. Nació el 19 de febrero de 1946 en Buenos Aires y desarrolló una carrera muy influyente dentro del cine argentino. Su obra más famosa aborda el impacto de la última dictadura militar (1976-1983), especialmente el drama de los niños apropiados durante ese período. La película fue protagonizada por Norma Aleandro y Héctor Alterio.

La película obtuvo múltiples galardones, destacándose el Premio Oscar a la Mejor Película Extranjera en 1986 y, en esa misma ceremonia, Puenzo y Aída Bortnik recibieron la nominación al Oscar en la categoría de Mejor Guion Original. Además, el film fue premiado en el Festival de Cannes, ganó el Globo de Oro a Mejor Película en Lengua No Inglesa y obtuvo el Premio Cóndor de Plata de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina.

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Puenzo continuó su carrera con los siguientes títulos como director y guionista: “Gringo viejo (1989)”, adaptación de la novela del escritor Carlos Fuentes, una producción internacional que contó con las actuaciones de Jane Fonda, Gregory Peck y Jimmy Smits, ambientada en los años de la Revolución Mexicana; “La peste” (1992), basada en la novela homónima de Albert Camus, donde Puenzo adaptó el guion y dirigió a un elenco encabezado por William Hurt, Robert Duvall y Raúl Juliá; y “La puta y la ballena” (2004), largometraje rodado entre Argentina y España, protagonizado por Leonardo Sbaraglia y Aitana Sánchez-Gijón.