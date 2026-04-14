Sorpresa en Gran Hermano por el ingreso de Grecia Colmenares

La actriz veenzolana de 63 años se sumó al reality de Telefe para reemplazar a Andrea del Boca. Así fue su ingreso.

Tras la salida de Andrea del Boca de Gran Hermano: Generación Dorada , la producción decidió apostar fuerte a una figura internacional con el fin de mantener al público atento a la competencia más importante de la televisión argentina. La elegida fue la actriz venezolana Grecia Colmenares.

La actriz venezolana, recordada por sus protagónicos en telenovelas como Topacio y El Día que me Quieras , y con años de experiencia en realities como Grande Fratello (Gran Hermano Italia), fue elegida para ocupar el lugar de Del Boca. La decisión generó sorpresa y comentarios de todo tipo , ya que Colmenares no actúa en la Argentina desde hace mucho tiempo, salvo una participación en Bailando por un Sueño en 2012, y su regreso implica una inversión importante para el programa.

El ingreso se dio tras la eliminación de la barilochense Lola Tomaszeuski y la actriz se mostró feliz por volver al país para ser parte de una competencia. “Gracias Argentina. Después de 14 años piso el mismo estudio de Manuela” , dijo, haciendo referencia a uno de sus personajes más icónicos.

La llegada de Colmenares generó todo tipo de comentarios dentro y fuera de la casa de Gran Hermano. Mientras la felicidad por la llegada de una figura internacional invadió a los participantes, el público consideró que esta edición “perdió coherencia” y que la producción trata de revertir el “bajo” rating con “manotazos de ahogado”.

Embed - Así fue el ingreso de Grecia Colmenares a la casa de Gran Hermano Generación Dorada

Cuánto cobra Grecia Colmenares en Gran Hermano

Previo al ingreso de la actriz al reality, Guido Záffora, panelista en DDM (América) reveló el abultado contrato que firmó la reconocida venezolana que coincide con el cachet que tenía Andrea del Boca. “Tiene un caché de 6.000.000 de pesos por semana”, contó el periodista sin vueltas.

Si su permanencia en el reality dura un mes, Colmenares cosecha una cifra impactante de 24 millones.

Claro que la brecha con el resto de la casa es notoria ya que el contrato del resto de los jugadores llega apenas a 156.000 pesos por semana.