Se supo quién reemplazará a Andrea del Boca en Gran Hermano

El conductor del programa Santiago Del Moro reveló quién es la figura de la televisión argentina que ingresará a la casa de GH. Cuándo ingresa.

La salida de Andrea Del Boca producto de un accidente dentro de la casa que preocupó a sus compañeros, la producción de Gran Hermano tuvo que salir rápidamente a cerrar la llegada de un nuevo jugador para ocupar el espacio que dejó vacante. Luego de ser un misterio durante varios días, el conductor del programa Santiago Del Moro confirmó quién será la persona que ingresará.

"Es inminente la entrada. Nadie lo esperaba", comenzó diciendo el conductor en la presentación dándole el pie para un video donde hicieron un repaso de su trayectoria artística. En el mismo dieron a conocer que será Grecia Colmenares quien ingresará para suplir el espacio de Del Boca. Una vez finalizado el video, aparecieron los aplausos de los panelistas y destacaron su presencia

Cabe recordar que fue parte de la versión italiana del relality, llamado Grande Fratello, donde estuvo en competición durante 178 días encerrada mostrando una personalidad fuerte que cautivó a los italianos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/2043504307840979122&partner=&hide_thread=false ¡ATENCIÓN! El reemplazo de Andrea del Boca es Grecia Colmenares



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Una vez presentada en la pantalla de Telefe, Colmenares soltó: "La gente va a saber de mí, me va a ver, me va a escuchar, a ver cómo soy como persona y como ser humano sobre todo”. Por su parte el panelista y exjugador del reality Gastón Trezeguet, destacó su personalidad: “Es bravísima y sabe jugar. Se vio todos los Gran Hermanos, sabe mucho de estrategia”.

Cuándo ingresaría

Si bien no hay fecha confirmada por parte del conductor que anunció el ingreso, se estima que haga su ingreso a la casa este lunes durante la gala de la noche.

Por qué había sido eliminada Del Boca

Andrea del Boca sufrió una fuerte caída dentro de la cocina de la casa, generando preocupación inmediata entre sus compañeros y la producción. El episodio fue tan impactante que obligó a interrumpir momentáneamente la transmisión en vivo mientras se activaba el protocolo médico.

Tras el golpe, la actriz fue asistida de urgencia y trasladada para realizarse estudios, incluyendo tomografías y radiografías, con el objetivo de descartar lesiones de gravedad. Con el correr de las horas, llegó la confirmación que terminó de sacudir al programa: Andrea del Boca no continuará en la competencia por indicación médica, luego del accidente sufrido dentro de la casa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/2042058436372766958&partner=&hide_thread=false Así fue la caída de Andrea del Boca y los analistas dan su mirada



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La decisión de que la actriz abandone el juego no tuvo que ver con el voto del público, sino con una cuestión de salud, lo que transforma su salida en una de las más inesperadas de la presente edición del reality de Telefe. El episodio reavivó el debate sobre las condiciones dentro de la casa y la exigencia física a la que están expuestos los participantes, especialmente en una temporada que reúne figuras reconocidas. Mientras tanto, en redes sociales, el momento se volvió viral y generó una ola de mensajes de apoyo hacia Andrea del Boca, en una noche que quedó marcada como una de las más impactantes de esta temporada.