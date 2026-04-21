Esta serie de Netflix es más vista que Friends y seguro que también ya te la devoraste (o tendrás que hacerlo)

Se trata de una de las series más hilarantes que se encuentra disponible en la pantalla de Netflix . La audiencia la eligió y este envío superó en número de espectadores a la clásica Friends.

Esta serie de Netflix es más vista que Friends y seguro que también ya la viste (o tendrás que ponerla en tu lista)

A lo largo de 10 temporadas, la serie estadounidense Friends cosechó millones de televidentes y un destacado número de distinciones. En la actualidad, y en lo atinente a la recepción del público, otro clásico americano superó a Friends en número de vistas en Netflix . ¿De qué serie se trata?

Cabe recordar que Friends, cuyo elenco estuvo conformado por Jennifer Aniston; Courtney Cox; Lisa Kudrow; Matt LeBlanc; Matthew Perry y David Schwimmer, entre otros, fue seguida por más de 200 millones de espectadores, cifra que la convirtió en una de las series más vistas de la historia.

La serie que superó a Friends y es más vista en Netflix es The Office , otro de los grandes clásicos de humor estadounidense.

A lo largo de 10 temporadas, la serie estadounidense Friends cosechó millones de televidentes y un destacado número de distinciones.

Cabe recordar que The Office es una comedia que fue emitida originalmente en la cadena NBC entre el 24 de marzo de 2005 y el 16 de mayo de 2013. Actualmente, The Office también se encuentra disponible en la pantalla de Netflix.

Es oportuno reseñar que The Office fue adaptada por Greg Daniels, guionista de otros clásicos como Saturday Night Live o Los Simpson, basándose en la serie inglesa homónima (creada por Ricky Gervais y Stephen Merchant). A modo de resumen, The Office narra el día a día de los empleados de una oficina situada en Scranton (Pensilvania), sucursal de la empresa papelera ficticia Dunder Mifflin, y se compone de 201 episodios repartidos en nueve temporadas.

Hilarante, provocadora y divertida, The Office supo conquistar a una audiencia masiva y posicionarse en Netflix con un registro altísimo, superando incluso a otro clásico como lo es Friends.

Los inolvidables personajes de The Office, que ya superó a Friends en la pantalla de Netflix

El gran elenco de The Office incluye a los siguientes actores:

Steve Carell como Michael Scott.

Rainn Wilson como Dwight Schrute.

Jenna Fischer como Pam Beesly.

John Krasinski como Jim Halpert.

Brian Baumgartner como Kevin Malone.

Angela Kinsey como Angela Martin.

Kate Flannery como Meredith Palmer.

Leslie David Baker como Stanley Hudson.

Phyllis Smith como Phyllis Vance.

Creed Bratton como Creed Bratton.

steve carell.jpg Steve Carell encarna a uno de los grandes protagonistas en The Office.

Steve Carell, uno de los principales protagonistas de The Office, se refirió así a su famoso personaje: “Fue muy divertido interpretarlo, porque puede salirse con la suya diciendo cualquier cosa. Y la manera en la que los guionistas han creado el diálogo, hace que pueda decir las cosas más increíblemente ofensivas y, sin embargo, en sí mismo no creo que sea una persona ofensiva”, y agregó que “no es que sea intrínsecamente racista, o homófobo, o sexista, simplemente no tiene un marco de referencia, en realidad no es capaz de entenderlo. Y una vez que obtiene algo de comprensión, lo malinterpreta y lo convierte en algo completamente diferente. Pero yo pienso, al menos en relación a cómo me siento con los personajes, que él tiene un gran corazón y es una persona decente, y solo lo hace lo mejor que puede”. Sí, The Office merece la calificación de imperdible...