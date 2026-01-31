Bomberos de Centenario apagaron incendios provocados por la caída de cables durante la tormenta

En la ciudad la lluvia fue escasa, pero las fuertes ráfagas de viento generaron destrozos en distintos sectores. Personal del cuartel y Defensa Civil trabajaron en los incidentes.

Luego de cumplirse el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipado para la jornada del viernes, se registraron incidentes en todo el territorio de Neuquén. El paso del gran temporal de tormentas provocó destrozos en rutas, anegamientos de caminos y varios incendios que debieron ser contenidos por los equipos de emergencia.

En la localidad de Centenario, el cuerpo de Bomberos Voluntarios tuvo un día de intenso trabajo en distintos puntos por fuegos provocados por la caída de cables . En el sector, la lluvia fue escasa , pero las intensas ráfagas de viento generaron daños.

En la ciudad, se registró la voladura de un techo de un local comercial ubicado sobre las calles Traful y Natalio Burd. Además de un árbol caído sobre Calle rural 9, cables del tendido eléctrico en cortocircuito sobre calles Cuba y Lacar y la voladura de una pileta tipo pelopincho.

Defensa Civil asistió en los incidentes sin que se informaran lesionados en ninguno de los hechos. Sin embargo, la realidad fue otra para el cuartel que tuvo que asistir en distintos sectores aledaños.

Un temporal, varios incendios

Al igual que en la cordillera neuquina, donde la caída de rayos durante la tormenta eléctrica provocó varios incendios, en la región se registraron episodios similares provocados por el fuerte viento que fue parte del temporal. En Vista Alegre, sobre la ruta 7 a la altura de la calle 15, la caída de un árbol de gran porte sobre la línea de media tensión que alimenta al sector Norte, dejó sin servicio eléctrico a la localidad.

La situación derivó además en un incendio provocado por los cables, ante el aviso, una dotación de Bomberos Voluntarios se dirigió al sector y tras esperar que se interrumpa el flujo de energía, logró sofocar las llamas evitando riesgos mayores. Personal del Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN) trabajó en el recambio de los elementos que afectaron el servicio.

En otro rincón, en la ruta 51, se registró una situación similar con la caída de cables de media tensión que generaron un foco ígneo a la vera de la calzada. En el lugar trabajó otra dotación del cuartel de Centenario.

Incendios en la cordillera

En la región cordillerana, en cercanías a la ciudad de San Carlos de Bariloche (Río Negro), la caída de un rayo a la altura del sector conocido como El Cruce de las rutas 40 y 237, en el desvío a Villa la Angostura en territorio neuquino, provocó un principio de incendio forestal.

Tras la alerta, las autoridades activaron rápidamente un operativo para evitar consecuencias mayores. En el lugar trabajaron brigadistas de la Administración de Parques Nacionales, bomberos forestales provinciales y Bomberos Voluntarios de Dina Huapi. Según informaron las autoridades, el incendio fue contenido y continuaban las tareas preventivas.

Además, se detectó otro foco de incendio, en la costa norte del Lago Traful, dentro de Neuquén, que habría sido originado por la descarga eléctrica en pleno temporal. El acceso al sector se realizó por vía lacustre, donde los brigadistas y guardaparques constataron que el fuego se inició en un ciprés alcanzado por un rayo.

Tras un intenso trabajo que contó con el apoyo de la Policía de Río Negro y pobladores de la zona, el foco fue rápidamente contenido.