Otra vez se descontrola el incendio en Chubut: volvieron a cortar una ruta

Vientos de más de 50 km/h reavivaron varios focos en el Parque Los Alerces y este lunes el camino que conecta Cholila con la ruta 40 quedó interrumpido.

La ruta 71 ya había estado cortada en los últimos días de enero por el avance del incendio en el Parque Nacional Los Alerces (Foto de archivo).

Ráfagas de viento que superaron los 50 kilómetros por hora provocaron este lunes un recrudecimiento del incendio que afecta desde diciembre al Parque Nacional Los Alerces, en la zona cordillerana de Chubut . El fuerte incremento en la intensidad de las corrientes de aire generó lo que las autoridades definieron como un "comportamiento extremo" del fuego, reactivando focos en distintos sectores del área protegida.

La situación forzó el cierre total de la Ruta Provincial N° 71 en el tramo que vincula Cholila con el empalme de la Ruta Nacional 40 .

La medida de emergencia rige hasta “nuevo aviso” y fue comunicada por la Subsecretaría de Protección Ciudadana de Chubut , que pidió a los automovilistas respetar las indicaciones del personal que trabaja en la zona.

El descenso de la temperatura, sumado al viento intenso, modificó la dinámica del incendio y obligó a reforzar las tareas de vigilancia y combate.

Las condiciones meteorológicas adversas se combinaron con un contexto regional complejo: otros parques nacionales de la Patagonia como Lago Puelo, Nahuel Huapi y Lanín también registran incendios activos bajo monitoreo permanente.

La simultaneidad de emergencias en zonas remotas y dispersas llevó a las autoridades a replantear las estrategias de respuesta a nivel regional. El panorama exigió redimensionar la distribución de recursos humanos y materiales disponibles para atender múltiples frentes al mismo tiempo, según consignaron en el informe diario de hoy.

El operativo en el Parque Los Alerces

En el Parque Nacional Los Alerces, el operativo se concentra en las zonas Norte y Centro, donde trabajan de forma coordinada 217 personas. El despliegue es conjunto entre la Administración de Parques Nacionales y la Agencia Federal de Emergencias del Ministerio de Seguridad de la Nación.

El Gobierno del Chubut aportó recursos propios y personal adicional, lo que elevó el total de efectivos que intervienen en las tareas dentro de la jurisdicción provincial a 284 combatientes.

Incendio Parque Los Alerces.jpg Varios focos de incendio volvieron a cobrar fuerza en el Parque Nacional Los Alerces.

Además, más de 300 brigadistas y guardaparques de Parques Nacionales de todo el país permanecen en estado de apresto como reserva operativa. Este contingente está listo para relevar a quienes se encuentran en la primera línea o para reforzar el combate si la situación lo demanda.

El operativo cuenta también con el respaldo de medios aéreos, cuya utilización depende de las condiciones de visibilidad y seguridad. El viento y la presencia de humo condicionan las posibilidades de intervención desde el aire.

Mientras tanto, la Ruta Provincial N° 15, que conecta Cholila con el empalme de la RN 40 a la altura de Leleque, permanece habilitada con precaución. Para emergencias o consultas, está disponible la línea gratuita de Protección Ciudadana 0800-666-2447.

Emergencia ígnea también en Santa Cruz

La articulación entre los distintos niveles del Estado resulta clave para sostener el operativo en condiciones tan exigentes, tanto como la emergencia ígnea decretada el jueves de la semana pasada a pedido de los gobernadores de la región, que hoy se hizo extensiva a toda la Patagonia continental, incluyendo también a Santa Cruz..

De este modo, mediante el DNU publicado esta medianoche en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional sumó el territorio santacruceño a la declarada “zona de desastre”, que hasta este momento incluía a Neuquén, Chubut, Río Negro y La Pampa.

El nuevo DNU indica que la decisión de sumar a Santa Cruz responde a los focos ígneos registrados en distintos puntos de su territorio, con especial impacto en el Parque Nacional Los Glaciares, donde se verificaron consecuencias ambientales, económicas y sociales sobre el patrimonio natural protegido y las poblaciones cercanas.

Brigadistas contra incendios en el Parque Nacional Los Glaciares, Santa Cruz Incendios en la Patagonia: brigadistas en el Parque Nacional Los Glaciares, Santa Cruz.

En dicho parque, el viernes último se declaró controlado el incendio que se había originado el 4 de enero en su área norte, en la zona del Cerro Huemul.

La norma fue dictada después de las quejas que se escucharon desde el gobierno de Claudio Vidal contra el accionar de las autoridades de Parques Nacionales y porque su provincia había quedado afuera del decreto inicial que estableció la emergencia.

En este contexto, la Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, será la encargada de centralizar y articular las acciones de asistencia y control de los incendios en esa provincia.