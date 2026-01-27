Principio de incendio forestal en Valle Magdalena: rápido y fuerte operativo para contener el fuego

El humo se detectó esta mañana y, tras un rápido despliegue, se pudo contener el foco.

Con un rápido accionar coordinado entre el Parque Nacional Lanín (PNL) y al Servicio Provincial de Manejo del Fuego, se logró detectar, contener y extinguir un principio de incendio forestal en Valle Magdalena , en sus primeras etapas de desarrollo. En el sector cercano a Junín de los Andes trabajaron 12 combatientes de incendios forestales, que lograron extinguir el foco antes de que afecte una superficie mayor.

Según informaron desde el PNL, los combatientes llegaron al lugar tras recibir un llamado de alerta en la tarde del lunes por la presencia de una columna de humo. “A partir del aviso recibido de Bomberos Junín a las 19.58 de ayer por la posible presencia de una columna de humo en el sector Valle Magdalena , se dispuso el desplazamiento de cinco combatientes de incendios forestales del Departamento ICE Lanín (Incendios, Comunicaciones y Emergencias) con el objetivo de verificar la situación en terreno“, indicaron.

Pese a que las condiciones de luz no les permitieron divisar el foco de incendio durante el vuelo nocturno, esta mañana volvieron a monitorear la zona. “A las 07:30, brigadistas del ICE Centro junto al Servicio Provincial de Manejo del Fuego realizaron un sobrevuelo con helicóptero del Servicio Nacional de Manejo del Fuego , logrando detectar la columna de humo y precisar su ubicación“, relataron.

Desde el PNL aclararon que el incendio afectaba principalmente material orgánico del suelo (turba, raíces y materia vegetal en descomposición), así como troncos de araucarias, y presentaba una propagación lenta, baja visibilidad de llama y focos calientes persistentes, lo que requirió tareas minuciosas de detección, remoción y enfriamiento.

Las acciones en terreno se llevaron adelante mediante el uso de agua y herramientas manuales —palas, motosierras, pulaskis, mcleod y rastrillos segadores— destinadas a remover material combustible, construir líneas de control y asegurar la completa extinción de los puntos calientes.

Cómo comenzó el incendio

De acuerdo con las evaluaciones realizadas, se presume que el origen del foco estaría asociado a descargas eléctricas ocurridas durante los meses de diciembre y enero, las cuales, bajo determinadas condiciones de sequedad del combustible, pueden generar igniciones latentes que se manifiestan con posterioridad.

Durante el operativo se contó con el apoyo de dos medios aéreos: un helicóptero del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, destinado al transporte de personal y apoyo logístico, y un avión observador con cámara 360° de la Administración de Parques Nacionales, utilizado para tareas de reconocimiento, monitoreo y evaluación.

Se estimó que el área afectada fue de 20 por 20 hectáreas, en las zonas de Valle Magdalena conocidas como Caña Plantada y Tres Lagunas.

Turistas siguen haciendo fuego

Pese a que rige la emergencia ígnea y sigue viente la prohibición de hacer fuego en áreas protegidas, los guardaparques siguen encontrando actitudes desaprensivas por parte de los turistas.

Según reportó el PNL, “a las 17hs Guardaparque, brigadistas del Parque Nacional Lanín y personal de la Policía del Neuquén desarticularon un fogón realizado en un lugar no habilitado en la zona del Mirador Bandurrias“.

“El hecho ocurrió cuando personal del Parque Nacional Lanín realizaba un patrullaje de control por la zona donde advirtieron un fogón fuera de la zona habilitada. El mismo era realizado por personas que estaban pernoctando en el lugar. A los acampantes se les realizó las multas correspondientes y se les advirtió sobre los riesgos que significa hacer fuego en lugares no habilitados, sumado a la situación de emergencia ígnea. Es importante reiterar que se está terminantemente prohibido hacer fogones en lugares no habilitados en jurisdicción del área protegida. Entre todos tenemos que redoblar el compromiso y prevención contra los incendios forestales“, alertaron.