Insólito video: se incendió una camioneta en la calle y apagaron el fuego a "sodazos"

El incendio de una camioneta en plena vía pública generó momentos de tensión, aunque la escena terminó teniendo un giro tan inesperado como llamativo. Ya que ante la presencia del rodado que comenzaba a envolverse en llamas, dos soderos que pasaban por el lugar decidieron intervenir y combatieron las llamas con sifones de soda.

El hecho ocurrió en la intersección de Boulevard Ameghino y Boulevard Alsina en la ciudad bonaerense de Pergamino, y quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Fuentes policiales precisaron que una camioneta Fiar Toro comenzó a incendiarse en la zona del motor , relataron testigos. El conductor logró descender a tiempo y rescatar algunas pertenencias de la caja, pero ante la imposibilidad de apagar el fuego con el matafuego, necesitó ayuda externa.

Fue entonces cuando dos soderos que pasaban por el lugar frenaron el utilitario en el que circuaban, bajaron todos los cajones de soda y comenzaron a lanzar los sifones contra el incendio, tratando de sofocar las llamas con los "sodazos". Afortunadamente no hubo heridos y los daños fueron parciales.

El momento fue grabado por un vecino con su teléfono celular y el video comenzó a circular rápidamente por WhatsApp y redes sociales de la ciudad, donde muchos usuarios destacaron el ingenio de quienes decidieron ayudar para evitar que el incidente pasara a mayores.

Según informaron medios locales, los daños alcanzaron a gran proporción a la parte delantera del vehículo. El video del momento, difundido en redes sociales, muestra la rápida reacción de los soderos y la colaboración espontánea de quienes pasaban por la zona, generando sorpresa por la particular manera de enfrentar el incendio.

Una camioneta ardió en llamas sobre la ruta del petróleo

Una camioneta utilitaria quedó totalmente destruida tras sufrir un incendio durante la noche del jueves en la Ruta 67, conocida como la Ruta del Petróleo, en un sector cercano al acceso Benito Machado, en la ciudad de Centenario.

El escenario se registró alrededor de las once de la noche. El personal policial de la Comisaría 52 alertó la situación y dio aviso inmediato a la asociación de Bomberos Voluntarios, luego de detectar a la camioneta que ardía a un costado de la ruta. Al arribar al lugar, la dotación enviada encontró a una Renault Kangoo blanca completamente tomada por las llamas, por lo que iniciaron las tareas para sofocar el fuego y evitar su propagación hacia la banquina o la vegetación cercana.

Patricio Álvarez, informó a LM Neuquén que la intervención logró extinguir las llamas pero los daños fueron totales, por la rápida propagación del fuego debido al viento de la meseta. "Cuando llega Bomberos la gente estaba ahí, pero obviamente se había alejado, porque también es una zona de muy difícil acceso a la comunicación", indicó.

Según el testimonio del conductor, que viajaba junto a otro trabajador de una empresa, mientras circulaban comenzaron a percibir olor a quemado proveniente de la Kangoo. Por este motivo, decidieron detener la marcha y descender rápidamente, ya que en pocos minutos el fuego se expandió sin posibilidad de controlarlo.