Fueron dos delincuentes quienes intentaron darse a la fuga sin éxito. Se abrió una investigación para conocer que ocurrió con los policías que custodiaban el lugar.

Un preso intentó darse a la fuga desde un hospital y murió tras caer de un tercer piso

Un impactante episodio tuvo lugar en el tercer piso del Hospital Central de Mendoza , cuando un preso murió este domingo por la madrugada al intentar darse a la fuga junto a otro detenido que estaba internado con él mientras intentaba saltar desde un tercer piso.

Según indicó la Policía mendocina, el intento de fuga ocurrió alrededor de las 2:46 horas . Los internos lograron sacar el barrote de una ventana para intentar salir del edificio. Luego, desde la ventana, improvisaron una soga para descender desde ese nivel hacia la salida de calle Garibaldi.

La idea no funcionó y uno de ellos cayó al vacío. Minutos después lo hallaron y fue derivado en camilla a una sala interna, pero falleció horas más tarde por un paro cardiorrespiratorio. La persona detenida que perdió la vida era Juan Marcelo Tejada Jofré , un recluso 35 años del barrio La Gloria, Godoy Cruz.

En paralelo, la Policía detuvo al otro preso en los pasillos. Fue detectado por personal policial de servicio extraordinario mientras merodeaba las inmediaciones. Este último fue identificado como Sebastián Leonel Rodríguez, de 26 años, de barrio Jardín del Sauce, Villa Bastías, Tupungato.

mendoza fuga preso (2)

La Inspección General de Seguridad (IGS) investiga la actuación de los penitenciarios que custodiaban a los dos presos. Esta mañana indicaron que se inició un expediente administrativo para saber qué estaban haciendo y en dónde estaban apostados los cuatro agentes del Servicio Penitenciario que estaba de guardia y que debían haber estado custodiando.

Cabe tener en cuenta que los presos que están en el pabellón judicial de Central no deben estar esposados a sus camas mientras permanecen internados.

Quién es el preso que perdió la vida tras intentar darse a la fuga en el Hospital

Marcelo Tejada Jofre ganó notoriedad en el hampa en 2017, cuando quedó con pedido de captura por un crimen ocurrido en diciembre de 2016 en la cárcel de San Felipe. Los investigadores llegaron a la conclusión de que había participado del asesinato de Adrián Sosa, alías Rudy, junto a otros cinco reos.

A esa altura, Tejada Jofré ya se encontraba libre y, a esa altura, ya tenía varias pasadas por las cárceles mendocinas. En 2021, había sido baleado por un intento de usurpación de viviendas en la barriada de Godoy Cruz y recibió una condena de dos años en un juicio abreviado.

mendoza fuga preso (1)

En 2024 estaba en el radar de los pesquisas debido a una serie de asaltos con armas de fuego. Quedó registrado en cámaras de seguridad y, a partir de ahí, comenzaron a buscarlo hasta que dieron con él en las calles del barrio Pablo VI. No fue fácil detenerlo, porque se resistió lo más que pudo.

Volvió a la cárcel hasta este domingo, donde intentó evadirse desde el Hospital Central y murió debido a las lesiones que le ocasionó la caída desde el tercer piso.

