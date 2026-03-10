Alarma por un incendio que arrasó con 250 hectáreas en Mar del Plata: la grave sospecha de los bomberos

Se desplegó un importante operativo en el que participaron bomberos de distintas localidades. Aún hay focos activos cerca de la ruta.

Un impresionante incendio se generó en la ciudad de Mar del Plata . Los focos se localizaron principalmente en áreas cercanas a la ruta 11 y en sectores limítrofes entre los partidos de General Pueyrredon, Balcarce y General Alvarado.

Todo comenzó el fin de semana, y los bomberos de distintos puntos de la provincia bonaerense junto a personal de Defensa Civil intervinieron en el lugar. A la vez que se indicó que se arrojaron más de 50 mil litros de agua sobre las llama s, según un informe de La Capital.

Uno de los incendios se registró cerca del peaje de la autovía 226 , en el lugar trabajaron catorce dotaciones de Bomberos de los cuarteles de Balcarce, Maipú, General Pirán, Lezama, Castelli, Chascomús y Loma Verde quienes lograron controlar el fuego, pero no a extinguirlo en su totalidad, ya que aún permanece activo.

En conjunto, los distintos focos provocaron la destrucción de más de 200 hectáreas de vegetación, principalmente pastizales, lo que generó preocupación entre los habitantes y autoridades de la región.

La hipótesis sobre cómo empezó el incendio: "Esto no se prende solo"

"El trabajo de los bomberos fue fundamental, también el del Emvial, de la Delegación con los tractores, y de Obras Sanitarias. Los vecinos estuvieron a la altura, nos ayudaron en todo momento", relató el titular de Defensa Civil, Alfredo Rodríguez a 0223, sobre cómo fue el operativo.

"El origen es del hombre seguro, esto no se prende solo", aseguró sobre el inicio del fuego. Si bien el intenso trabajo permitió contener el avance de las llamas en algunos sectores, aún no fue extinguido por completo y continúa activo, de acuerdo con reportes de medios locales.

"Se está investigando si es intencional o no; el campo está alambrado o sea que alguien lo prendió desde adentro", aclaró Rodríguez.

Otro de los focos se registró en la zona de El Marquesado, cerca del límite con General Alvarado. Allí operaron tres dotaciones de bomberos junto a personal de Prefectura, OSSE y Defensa Civil. Para intentar frenar la propagación, se realizaron tareas de arado con tractores que permitieron delimitar el área afectada.

Este martes por la mañana, desde Defensa Civil confirmaron que "el fuego estaba controlado" gracias al accionar de muchas dotaciones de bomberos de diferentes cuarteles, Prefectura, Policía y Municipio.

"Hubo evacuados porque el humo era muy intenso, el primer foco lo trabajaron los propios vecinos y el viento no ayudaba para nada. Vinieron dotaciones de todos lados, me emociono y quiero felicitar a los bomberos porque tenemos un cuerpo único que dio todo para apagar el incendio", explicó Federico Tercero, integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad de Fomento de El Marquesado, en diálogo con Extra (102.1).

Otro de los focos se registró en Rincón Grande, cerca de Sierra de los Padres. Según reveló Rodríguez, en esa zona “el fuego sigue, allí trabajaron 65 bomberos este lunes y vinieron desde 9 ciudades vecinas a asistir con 14 autobombas”.

“Hay alrededor de 250 hectáreas quemadas y se está trabajando arduamente”, remarcó. Durante los operativos se arrojaron más de 50 mil litros de agua sobre las llamas, según un informe de La Capital.