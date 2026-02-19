Sismo de 4.9 frente a la costa de Mar del Plata: ¿Hay riesgo de tsunami?

La ciudad argentina está impactada por el inusual sismo que se registró este jueves. El fenómeno ocurrió en el mar.

Un fuerte sismo sorprendió este jueves por la mañana a vecinos y turistas de la ciudad de Mar del Plata . Pasadas las 8 de la mañana, el movimiento se sintió en distintos sectores de la ciudad y en cuestión de minutos, las redes sociales se colmaron de mensajes intentando confirmar lo ocurrido.

Según los primeros datos difundidos por Google y reportes de actividad sísmica, el movimiento ocurrió a las 8:16 y habría tenido una magnitud aproximada de 4,9. El epicentro se ubicó en el mar, a unos 30 kilómetros de Miramar, en una zona comprendida entre esa localidad y Chapadmalal, sobre el nivel del mar.

"Aparentemente es un terremoto de magnitud, esperemos que no haya réplicas", sostuvo el geólogo Federico Isla en diálogo con el medio local 0223.

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), confirmó que el sismo se produjo a las 8:15 de este jueves, a unos 9 kilómetros de profundidad.

Los reportes del Instituto precisaron que el movimiento tuvo una magnitud de 4,9 en la escala de Richter, un registro alto para esta región. Por el momento, no se informaron daños materiales ni personas heridas. Se aguarda la confirmación y mayores precisiones por parte de los organismos oficiales.

sismo

Mientras que Google ya lo anunció -aunque aclaraba que la magnitud había sido de 4.3 - pero el Servicio de Estados Unidos aún no calculó la profundidad. "Se sabe que sucedió en la zona entre Miramar y Chapadmalal, allí va a haber mayor oleaje pero no hay alerta de tsunami", informó el geólogo Isla.

El especialista explicó que el movimiento tuvo su epicentro mar adentro. "Sabemos que tiene que ser un terremoto profundo, bajando hacia el sur. Es muy poco frecuente que se activen estas fallas", señaló.

sismo mar del plata

¿Podría haber un tsunami en Mar del Plata?

Pese que hay antecedentes de la existencia de un tsunami en la ciudad balnearia décadas atrás, con este temblor nuevamente aparecieron las consultas sobre riesgos de un eventual episodio similar.

Frente a este panorama, Isla fue categórico: "Es probable que haya una ola mayor, pero no hay alerta de tsunami. De hecho, si hubiera sido significativo, la ola ya debería haber llegado a la costa". "Son eventos poco frecuentes pero muy profundos", detalló.

Por el momento, agregó, aún no se cuenta con el cálculo oficial de la profundidad del sismo. "Todavía el Servicio Geológico de Estados Unidos no determinó a qué profundidad ocurrió. Ese dato todavía no lo tenemos", concluyó.

Meteotsunami El video del momento exacto en que el meteotsunami pasó por Mar del Plata y dejó un muerto y decenas de heridos.

Meteotsunami, el fenómeno que afectó a Mar de Plata un mes atrás

A mediados de enero, las playas de Buenos Aires se vio interrumpida por un meteotsunami que golpeó varias localidades y dejó como resultado un muerto y 35 heridos. Las imágenes de los turistas y veraneantes asustados y afectados en la costa de Mar del Plata, Mar Chiquita y Santa Clara del Mar se viralizaron rápidamente en las redes sociales,

Según los expertos, un meteotsunami es una ola de gran tamaño que se genera en el mar, pero a diferencia de los tsunamis provocados por terremotos o movimientos sísmicos, su origen está en la atmósfera. Es decir, se produce por cambios bruscos en la presión atmosférica, generalmente asociados a tormentas intensas, frentes fríos o ráfagas de viento muy fuertes.

Este tipo de fenómenos suele ocurrir suelen en zonas de la costa poco profundas, bahías o puertos, donde la forma del fondo marino y la costa pueden amplificar el efecto de la ola. Los expertos advierten que, aunque no siempre alcanzan la magnitud destructiva de un tsunami sísmico, pueden causar daños en embarcaciones, infraestructuras portuarias y poner en riesgo a bañistas y pescadores.