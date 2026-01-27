Incendios en el Parque Los Alerces: llegan bomberos de Chile y brigadistas del NOA

Equipos trasandinos y de Tucumán y Salta se suman al operativo que mantiene en alerta a Chubut . Hay más de 185 combatientes en terreno, con apoyo aéreo.

Bomberos de Chile y brigadistas de Tucumán y Salta arribaron en las últimas horas al Parque Nacional Los Alerces para reforzar el combate contra el incendio forestal que mantiene en vilo a la zona cordillerana de Chubut .

Los equipos trasandinos de Palena y Chaitén se sumaron desde las primeras horas de este martes para trabajar en el combate directo del fuego y las tareas de enfriamiento en sectores críticos, según informaron fuentes oficiales de la provincia.

El lunes, en tanto, habían llegado a Esquel los brigadistas norteños, llevando a más de 185 el total de combatientes en terreno. El despliegue se da en medio de jornadas de altas temperaturas , baja humedad y ráfagas de viento que siguen complicando las labores sobre el terreno.

El Gobierno de Chubut informó oficialmente este martes que amplió el operativo con más recursos humanos y logísticos provenientes de distintos puntos del país. Además del apoyo chileno y del NOA , participan brigadistas de San Juan, Córdoba, San Luis, Santa Cruz y Río Negro, en un dispositivo coordinado por el Comité de Emergencia junto a organismos nacionales y municipales, y que en total involucra a unas 500 personas, con 66 camionetas, seis autobombas, camiones cisterna y vehículos de apoyo.

El foco principal del operativo se mantiene en el Brazo Sur del Lago Menéndez, en las zonas de Lago Verde y Lago Rivadavia. También se encuentra activo el sector de Laguna Villarino, donde se concentran importantes esfuerzos de contención.

El panorama de los incendios para este martes

Para este martes se prevén condiciones meteorológicas complejas, con temperaturas máximas cercanas a los 20 grados, humedad baja —alrededor del 40%— y vientos leves a moderados del sector oeste. Los vientos se mantendrán leves durante la mañana, con direcciones variables, rotando al oeste hacia el mediodía y aumentando por la tarde, con ráfagas que no superarían los 25 km/h.

Desde el Comando Unificado se dispuso un monitoreo aéreo permanente sobre los puntos de mayor actividad para priorizar la seguridad de los combatientes en terreno. Implementaron un dispositivo especial de monitoreo aéreo sobre los puntos con actividad extrema, priorizando la seguridad de los combatientes y de los equipos de apoyo terrestre, náutico y aéreo.

Durante la noche, Bomberos Voluntarios de Esquel también continuaron con el monitoreo desde la zona alta de Huemules, mientras que para este martes preveían realizar una evaluación a primera hora para definir las acciones del día.

Un respiro que duró apenas horas

Durante la jornada del lunes, una ventana favorable de ventilación permitió realizar operaciones aéreas desde horas tempranas sobre sectores clave como Lago Menéndez, Pasarela Arrayanes – Bahía Rosales, Laguna Froilán y Población Neira – Portada Norte. Sin embargo, hacia la tarde se registró un incremento de la actividad del fuego en los frentes principales, lo que obligó a reforzar las tareas de contención.

Las acciones se concentraron especialmente en Bahía Rosales, considerada zona prioritaria, donde se mantuvo una guardia nocturna preventiva con el objetivo de proteger las instalaciones de prestadores turísticos y pobladores del área. que se veían amenadazadas.

Desde primeras horas del lunes, brigadistas habían iniciado recorridas para evaluar el comportamiento del incendio, lo que derivó en una redistribución del personal y la priorización de áreas con presencia de viviendas, como Villa Lago Rivadavia, ubicada a 17 kilómetros al sudoeste de Cholila.

En ese sector se construyeron líneas con herramientas manuales, que se mantuvieron frías gracuas al apoyo de autobombas.

Incendio Parque Los Alerces - llegan brigadistas de Salta y Tucumán Brigadistas de Tucumán y Salta llegaron a la zona cordillerana de Chubut para sumarse al operativo de combate de los incendios.

En el área de Los Murmullos, personal del Servicio Nacional del Manejo del Fuego trabajó con equipos de agua y herramientas manuales sobre focos activos.

En el flanco derecho del incendio, hacia la cabeza del sector 2, brigadistas utilizaron una topadora para circunscribir dos focos activos, reforzando las tareas con autobombas y equipos de agua.

Al mediodía, además, en la zona de Marta Marchand se reactivó un foco que demandó apoyo aéreo y maquinaria vial.

También se realizaron lanzamientos aéreos sobre focos activos en la zona de Roberts, con resultados positivos. En paralelo, brigadistas trabajaron en tierra con apoyo de autobombas y equipos de abastecimiento de agua, realizando tareas de enfriamiento para evitar rebrotes.

Se utilizó un dron para el monitoreo del flanco derecho del incendio, desde Punta Brava hacia el cerro Centinela, lo que permitió identificar perímetros, posibles puntos de anclaje y mejorar la seguridad operativa del personal.

Incendios Chubut 2026 (5)

La Subsecretaría de Protección Ciudadana del Chubut efectuó recorridos en Lago Lezama, a 13 kilómetros de Cholila por Ruta 71, mientras la Municipalidad de Esquel aportó maquinaria para el repaso de caminos y la construcción de cortafuegos.

Desde el municipio se sumó apoyo logístico al operativo, con el envío de maquinaria vial, especialmente motoniveladoras, para el repaso de caminos y la construcción de cortafuegos en sectores estratégicos de Laguna Villarino y Alto Río Percy, como parte de las acciones preventivas.

Asistencia a pobladores y perspectivas para Esquel

En el marco de la emergencia, el municipio también destinó una partida presupuestaria especial, creada el pasado 10 de enero, que se utiliza para asistir a pobladores y prestadores turísticos, alquilar maquinaria y adquirir insumos necesarios para el combate del fuego, como combustible, viandas, mangas y otros elementos.

Durante la tarde del lunes, el intendente Matías Taccetta recorrió la zona de Alto Río Percy y mantuvo un encuentro con vecinos del sector, a quienes les explicó cómo avanza el incendio y cuáles son las tareas que se están realizando. En ese contacto se transmitió tranquilidad, ya que el área no se encuentra en riesgo al momento.

Además, el jefe comunal realizó gestiones para que bomberos de Chile, provenientes de Futaleufú, Palena y Chaitén, queden disponibles ante una eventual necesidad de intervención dentro del ejido de Esquel, como refuerzo del operativo.

El dispositivo prevé nuevas recorridas de evaluación desde temprano y la incorporación de una cargadora en el ejido de Esquel.

Restricciones en la zona

La navegación recreativa en el Lago Futalaufquen continúa restringida entre las 8 y las 18 horas por la operación de medios aéreos que utilizan el espejo de agua para la recarga de tanques y helibaldes.

En tanto, la ruta Provincial 71 permanece con tránsito controlado hasta el retén de seguridad de Arroyo Centinela, mientras que la Portada Norte del Parque se encuentra cerrada.

Las autoridades reiteraron a la comunidad la importancia de informarse únicamente por canales oficiales, respetar las restricciones sobre el uso del fuego y cumplir las normas de circulación. También recordaron que la velocidad máxima dentro del Parque Nacional es de 40 km/h y que los vehículos oficiales tienen prioridad absoluta de paso.

Desde el Comando Operativo Conjunto agradecieron el acompañamiento del Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina, INTA y Vialidad Nacional, así como la colaboración de Protección Civil del Chubut, el Sistema Provincial de Manejo del Fuego, Vialidad Provincial y la Federación de Bomberos Voluntarios del Chubut, que coordina el despliegue de dotaciones de distintas localidades de la provincia.