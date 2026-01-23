Incendios en la Patagonia: el fuego no afloja y empresarios piden la renuncia del intendente de Los Alerces

Con los incendios todavía activos en el Parque Nacional Los Alerces, la Cámara de Turismo de Chubut reclamó la salida del intendente Danilo Hernández Otaño por “negligencia” y “falta de previsión”.

El incendio que desde diciembre mantiene en vilo a la cordillera de Chubut sumó en las últimas horas un frente inesperado: el del conflicto institucional. Mientras el fuego continúa “complejo” y, según reportes, incluso cruzó el límite norte del área protegida hacia la zona de Villa Lago Rivadavia, un grupo de empresarios turísticos decidió subir el tono y pedir un cambio de mando en el parque.

La Cámara de Turismo de Chubut envió una nota al presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Martín Álvarez, para solicitar la renuncia inmediata del intendente del Parque Nacional Los Alerces, Danilo Hernández Otaño .

En el documento, el sector sostuvo que la gestión del incendio evidencia “ negligencia ”, “ falta de previsión ”, “ errores estratégicos ”, una conducción “ deficiente ” y una comunicación institucional “inadecuada”, con impacto ambiental y económico para toda la región.

otaño Danilo Hernández Otaño, intendente del Parque Nacional Los Alerces

Además, los empresarios plantearon que hubo reclamos previos por la falta de políticas eficaces de prevención y por una respuesta tardía frente a una emergencia de esta magnitud. Entre los pedidos, mencionaron la necesidad de una auditoría técnica y administrativa independiente, información pública diaria y una mesa regional para revisar planes de contingencia.

El intendente del parque se defendió: “Se combatió desde el primer día”

El intendente cuestionado negó los señalamientos. En declaraciones con medios locales afirmó que el incendio fue abordado desde el inicio con personal en tierra, apoyo aéreo y tareas de monitoreo, y remarcó las dificultades del terreno:

“El lugar presenta una enorme cantidad de biomasa combustible vegetal muerta, de varias décadas, quizá centenaria. A ese combustible muerto, naturalmente seco, se le suma hoy la interminable y continua masa vegetal de material vivo, verde, de plantas que se encuentran en estrés hídrico por la peor sequía de la zona en los últimos sesenta años", dijo al diario La Nación.

El incendio forestal en el Parque Nacional Los Alerces se reactivó

"Los combatientes tuvieron que llegar hasta el lugar en lancha, ya que no hay caminos ni sendas. Las lanchas pudieron entrar el primer día y varios días de los que siguieron. Sin embargo, hubo días en los que resultó imposible la navegación por las condiciones de oleaje, por efecto de vientos intensos. Eso es lo que implica combatir un incendio en un lugar inaccesible. Que no haya caminos significa que no es posible ingresar maquinaria vial, ni camiones hidrantes. Esta situación es la que caracteriza a miles de hectáreas del área declarada intangible”, siguió.

"Mi renuncia está en el directorio desde el primer día que asumí al cargo. Pero habría que informarse bien antes de abrir la boca", completó.

El fuego que no da tregua

Según lo informado, el siniestro comenzó a partir de la caída de un rayo entre el 6 y el 8 de diciembre, fue detectado el 9 y, pese a los operativos desplegados desde entonces, ya arrasó más de 10 mil hectáreas dentro del Parque Nacional Los Alerces.

De acuerdo con el último reporte, trabajan más de 170 brigadistas, con apoyo de siete helicópteros y cuatro aviones, aunque la situación continúa siendo “compleja” y el fuego todavía está lejos de ser contenido.

El avance de los incendios, intensificados por las condiciones meteorológicas hostiles, afecta áreas de alto valor ambiental como el valle del arroyo Planicie, los cañadones de El Trueno y Bahía Las Percas, donde bosques nativos se encuentran seriamente dañados. Los vecinos y brigadistas describen con angustia el deterioro y la sensación es de que esto no termina más.